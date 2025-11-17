UPDATE – Localitea Plauru și Ceatalchioi, de lângă graniță, evacuate. O dronă rusească lovit o navă cu GPL

UPDATE – Aproape 40 de persoane din satul Ceatalchioi au fost evacuate, luni după-amiază, din satul Ceatalchioi, și sunt transportate în municipiul Tulcea, unde vor putea înnopta în internatele unor unități de învățământ puse la dispoziție de Primăria municipiului Tulcea la solicitarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU).

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) ‘Delta’ Tulcea, pompierii militari sunt în continuare în zonă și acționează pentru monitorizarea situației, precum și pentru evacuarea tuturor persoanelor aflate în zona de risc.

‘Până în acest moment, au fost evacuate aproximativ 40 de persoane din localitatea Ceatalchioi. Acestea sunt transportate către municipiul Tulcea cu microbuzele puse la dispoziție de structurile Ministerului Afacerilor Interne și de autoritățile locale’, se arată într-un anunț al ISU ‘Delta’.

Primăria municipiului Tulcea a pus la dispoziția CJSU pentru persoanele evacuate din satele Plauru și Ceatalchioi peste 100 de locuri de cazare.

UPDATE – După Plauru, autorităţile au decis să evacueze şi localitatea Ceatalchioi din judeţul Tulcea, ca urmare a estimărilor efectuate de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare privind riscul de explozie reprezentat de o navă plină cu 4.000 de tone de GPL, lovită noaptea trecută de trupele ruse după un atac asupra portului Izmail din Ucraina. Decizia a fost luată pentru a elimina riscurile potențiale și pentru a proteja populația și bunurile din zonă.

Autorităţile au luat, luni, decizia evacuării localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării. Nava este cuprinsă de flăcări, în zona localităţii Ismail şi se consideră că există pericol iminent de explozie. Persoanele şi animalele aflate cel mai aproape de eveniment sunt evacuate, iar circulaţia în zonă a fost oprită. Deja 15 persoane vor fi transportate în localitatea Ceatalchioi.

UPDATE: ISU Tulcea a precizat că mesajul RO-ALERT a cuprins o rază de aproximativ 5 km.

Conţinutul mesajului RO-ALERT: ”Pericol major de explozie în zona localităţii Plauru. Evitaţi zona şi îndepărtaţi-vă din zonă! Respectaţi recomandările dispuse de autorităţi, inclusiv a celor care presupun evacuarea din zona expusă, restricţii rutiere sau rute ocolitoare.”

UPDATE: De asemenea, pe lângă Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a fost activat şi Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă.

”Astăzi, la ora 11:37, a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru zona localităţii Plauru, ca urmare a pericolului iminent de explozie. Cetăţenii din zonă sunt rugaţi să respecte cu stricteţe măsurile dispuse de autorităţi, inclusiv cele privind evacuarea, şi să evite deplasarea în perimetrul indicat, pentru siguranţa proprie. Recomandăm populaţiei să urmărească în continuare comunicările oficiale şi să se conformeze instrucţiunilor transmise de autorităţile competente”, a transmis ISU Tulcea.

Pompierii anunţă că circulaţia în zonă a fost oprită, atât cea rutieră, cât şi cea navală.

UPDATE: ISU Tulcea a precizat că măsura de evacuare este preventivă, ţinând cont specificul încărcăturii.

”Teritoriul ţării noastre nu este afectat de incendiu”, au transmis pompierii din Tulcea.

UPDATE: ”În urma atacului cu drone desfăşurat pe teritoriul Ucrainei, în cursul nopţii trecute, o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localităţii Ismail. Având în vedere proximitatea faţă de teritoriul României şi natura încărcăturii, autorităţile au realizat o primă evaluare a situaţiei. Ţinând cont de acest aspect si de posibilele efecte, autorităţile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne cu rol în gestionarea unor astfel de situaţii de urgenţă, au decis evacuarea preventivă a persoanelor şi a animalelor aflate în apropiere, măsură menţinută până la eliminarea oricărui risc pentru populaţie”, a transmis Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Sursa citată a precizat că, totodată, a fost activat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, pentru monitorizarea permanentă a evoluţiei situaţiei şi coordonarea tuturor măsurilor necesare.

”Pentru evaluarea şi monitorizarea riscurilor, în zonă s-au deplasat inspectorul şef şi prefectul judeţului, precum şi efective de pompieri care execută misiuni de recunoaştere, monitorizare si sprijin operativ. Până la acest moment, au fost evacuate 15 persoane din localitatea Plauru, care vor fi transportate în localitatea Ceatalchioi, în spaţii puse la dispoziţie de autorităţile locale”, a mai transmis IGSU.

Misiunea la faţa locului este în plină desfăşurare.

ŞTIRE INIŢIALĂ: ISU Tulcea a anunţat, luni, că s-a luat decizia ca localitatea Plauru să fie evacuată, dar nu a transmis momentan detalii.

Potrivit www.tulceanoastra.ro, decizia a fost luată după ce o navă plină cu 4.000 de tone de GPL ar fi fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării.

Un nou atac cu drone a avut loc, luni noaptea, în apropierea frontierei cu România, a anunţat MApN, care a precizat că nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

În dispeceratul ISU ”DELTA” Tulcea au fost recepţionate 4 apeluri la numărul unic de urgenţă care au indicat anunţat faptul că se aud zgomote specifice unor bombardamente şi au solicitat mai multe informaţii.