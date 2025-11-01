„Mișcare pentru sănătate”: Dan Cristian Popescu promite un București activ, cu terenuri deschise și parcuri vii

Dan Cristian Popescu, candidat independent la alegerile parțiale pentru funcția de primar general al Municipiului București, programate pentru 7 decembrie 2025, propune un proiect ambițios pentru transformarea Capitalei într-un oraș al mișcării și al sănătății.

„Bucureștiul pe care mi-l doresc este un oraș în care fiecare om are acces la mișcare, sport și sănătate”, afirmă Popescu, într-o postare publicată pe rețelele sociale. Candidatul vorbește despre un oraș în care „parcurile sunt vii, terenurile sunt deschise, iar școlile devin spații pentru comunitate”.

El anunță că, în calitate de primar, va identifica și valorifica fiecare spațiu public unde se pot amenaja facilități sportive – de la terenuri multifuncționale în cartiere și piste de alergare în parcuri, până la spații de fitness în aer liber și modernizarea sălilor și bazinelor existente.

„Niciun colț al orașului nu trebuie ignorat, iar fiecare cartier trebuie să aibă locul său pentru mișcare”, subliniază Dan Cristian Popescu, adăugând că sportul trebuie să fie „accesibil, nu scump”, iar comunitatea „unită, nu izolată”.

Prin mesajul său, Popescu transmite ideea unui „București sănătos” construit prin implicarea fiecărui locuitor:

„Mișcarea înseamnă sănătate, energie și echilibru. Bucureștiul sănătos începe cu noi. Și îl putem construi împreună, pas cu pas.”

Campania sa este promovată sub sloganul #MișcarePentruSănătate, marcând o direcție clară către un oraș care investește în oameni, comunitate și viitor.