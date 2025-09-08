Peste 10.000 de profesori au au ajuns la Palatul Cotroceni. Oamenii scandează „România, trezește-te!”

UPDATE – Profesorii protestatari au ajuns la Palatul Cotroceni. Ei îi strigă președintelui: „Ieși afară, să vorbim de școală!”.

Nicușor Dan urmează să primească o delegație a profesorilor pentru discuții.

Mii de profesori s-au strâns luni, în prima zi de şcoală, după ora 10.30, în Piaţa Victoriei, din Capitală, la un miting de protest organizat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”. La ora 12.10, protestatarii, al căror număr a crescut considerabil, ajungând la câteva mii de persoane, au plecat în marş spre Palatul Cotroceni, unde se vor întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan. Cadrele didactice sunt „profund nemulţumite” de „refuzul constant” al Guvernului de a abroga prevederile din Legea 141/2025”. Cadrele didactice cer anularea măsurilor de austeritate, între care creşterea numărului de elevi la clase, micşorarea tarifului la plata cu ora, creşterea normei didactice cu două ore şi tăierea unor categorii de burse ale elevilor. Organizatorii au anunţat că la protestul de luni sunt aşteptaţi peste 30.000 de profesori.

Manifestanții au plecat spre Palatul Cotroceni. Ei scandează „România, trezește-te!”, „Unitate!”, „Demisia!”, „Jos ministrul mincinos!”, „Jos Guvernul Bolojan!” sau „Fără educație, dispărem ca nație”. Traficul e restricționat pe traseul pe care se desfășoară marșul. Mai mulți elevi s-au alături profesorilor protestatari, dar alții au profitat ca să se relaxeze la terase și fast-food-uri.

Liderii sindicali susţin că prin măsurile de austeritate luate de guvernanţi salariile profesorilor au scăzut cu 15 – 25% şi că, de fapt, este vorba despre „o reducere mascată a salariilor”. Aceştia sunt decişi să continue protestele şi în zilele următoare în faţa Guvernului şi a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, ameninţând cu blicarea activităţii. Sindicaliştii au explicat însă că acest lucru nu va însemna că nu se vor prezenta la şcoală, ci îi vor prelua pe elevi.

”Ne prezentăm în şcoală, preluăm copiii, discutăm cu ei orice altă temă, dar evităm să predăm. Părinţii să nu-şi facă griji, pentru că ai lor copii vor fi supravegheaţi. Noi vrem un învăţământ de calitate. E vorba despre un fel de sabotare a activităţilor, la fel ca în justiţie, adică noi ne prezentăm la muncă, dar nu predăm”, a explicat un lider sindical.

Protestatarii au plecat, la această oră, în marş spre Palatul Cotroceni, scandând: „Demisia!”, „România, trezeşte-te!”, „Hoţii!” şi „Abrogare”.