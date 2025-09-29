UPDATE – Prahova: Incendiu violent la un hotel din Tătărani

UPDATE – Trupurile a două lucrătoare din Nepal, în vârstă de 20 și 23 de ani, au fost găsite carbonizate,conform surselor g4media.ro, după ce un incendiu violent a izbucnit, luni dimineaţă, la un hotel din comuna prahoveană Bărcăneşti, sat Tătărani, focul manifestându-se la nivelul acoperişului.

Din informațiile primite până în acest moment, la momentul izbucnirii incendiului în interior se aflau 5 persoane, dintre care 3 s-au autoevacuat. Pompierii efectuează căutări pentru identificarea persoanelor dispărute, a informat anterior ISU Prahova.

Un incendiu violent a izbucnit, luni dimineață, la un hotel din comuna prahoveană Bărcănești, sat Tătărani, focul manifestându-se la nivelul acoperișului.



Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, se efectuează acțiuni de recunoaștere pentru a se stabili dacă există persoane surprinse în interior.

‘Din primele informații primite până în acest moment, incendiul se manifestă la o clădire de regim P+1, pe o suprafață de aproximativ 500 mp, la nivelul acoperișului. De asemenea, se efectuează recunoaștere pentru a se stabili dacă există persoane surprinse în interior’, a transmis ISU.

La această oră, focul este localizat, iar misiunea este în dinamică.

Hotelul care a luat foc, luni dimineață, la Tătărani, era închis de către ISU Prahova pentru încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, au declarat, pentru AGERPRES, surse apropiate anchetei.

Potrivit acestora, hotelul a fost închis în data de 16 septembrie, s-a aplicat sigiliu ISU, iar pe 19 septembrie, reprezentanții unității au cerut ridicarea acestuia pentru efectuarea de lucrări pentru a intra în legalitate.

Din primele date, cele două persoane dispărute sunt din echipa care efectua lucrări, au precizat sursele citate.