Resticții de circulație în București. Străzile închise și trasee ocolitoare în ziua sfințirii Catedralei Naționale

Pictura Catedralei Naționale va fi sfințită duminică, în cadrul unei ceremonii de amploare, de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române.

Cei doi vor fi însoțiți de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Evenimentul marchează Centenarul Patriarhiei Române și 140 de ani de la recunoașterea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. Peste 100.000 de persoane sunt așteptate să participe la slujba de sfințire, considerată unul dintre cele mai importante momente religioase din ultimii ani.

Pentru buna desfășurare a ceremoniei, autoritățile au anunțat restricții majore de circulație. Mai multe artere din centrul Capitalei vor fi închise temporar pe parcursul zilei de duminică, între orele 00:00 și 22:00, astfel:

* Bd. Unirii, între Piaţa Unirii şi Piaţa Constituţiei, ambele sensuri

* Calea 13 Septembrie, între Bd. Libertăţii şi Piaţa Arsenalului, ambele sensuri

* Bd. Libertăţii, între Splaiul Independenţei şi Bd. Regina Maria

* Bd. Naţiunile Unite, între Splaiul Independenţei şi Str. Izvor

* Str. Izvor, între Bd. Naţiunile Unite şi Piaţa Arsenalului

* Str. B.P. Haşdeu, între Splaiul Independenţei şi Str. Izvor

* Str. Dr. Nicolae Staicovici, între Str. Izvor şi Str. Dr. Pasteur

* Str. Dr. Alexandru Vitzu, între Str. lzvor şi Str. Dr. lon Ghiulamila

* Str. Mihail Cioranu, între Şos. Panduri şi Calea 13 Septembrie

* Str. Ion Popescu-Gopo, între Piaţa Arsenalului şi str. Sirenelor

* Str. Uranus, între Calea 13 Septembrie şi str. Sabinelor.

protv.ro

Programul evenimentului

Evenimentele legate de sfinţirea picturii Catedralei Naţionale, edificiu reprezentativ al spiritualităţii româneşti, vor avea loc după următorul program liturgic:

* începând cu ora 7:30 şi până la ora 10:00 va fi săvârşită Slujba Sfintei Liturghii, la care vor participa trei ierarhi din Capitală şi un sobor extins de preoţi şi diacon

* de la ora 10:15 vor sosi la Catedrala Naţională Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi Patriarhul Ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului

* slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale va începe la ora 10:30 şi va dura până la ora 12:30. La această slujbă va participa şi un sobor extins de ierarhi, 65 la număr, 70 de preoţi şi 12 diaconi. La încheierea slujbei se va citi Actul de sfinţire.

În timpul Sfintei Liturghii şi al slujbei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale în interiorul edificiului vor avea acces numai invitaţii oficiali, în număr de 2.500, iar pe esplanada din faţa Catedralei vor asista la slujbă numai grupurile organizate de pelerini din eparhiile din ţară, în număr de peste 8.000 de persoane, care vor putea urmări slujba pe ecranele special montate în proximitatea treptelor de acces.

Ceilalţi credincioşi prezenţi, atât din Bucureşti, cât şi din alte localităţi, vor putea urmări slujba din spaţiul situat vizavi, în exteriorul ansamblului (gardului) Catedralei Naţionale, pe alte ecrane montate pentru vizionarea slujbei.

După încheierea slujbei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale (la ora 12:30), accesul credincioşilor pentru închinarea în Sfântul Altar se va face în mod organizat, începând mai întâi cu invitaţii oficiali din interiorul Catedralei şi continuând cu grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în spaţiul piaţetei (esplanadei) Catedralei.

Credincioşii care se vor afla în exteriorul gardului Catedralei Naţionale vor avea acces la rândul de închinare la Sfântul Altar în cursul zilei de duminică numai după ora 20:00, când se estimează că invitaţii oficiali şi grupurile organizate din eparhii vor încheia trecerea prin Sfântul Altar.

Credincioşii ortodocşi pelerini se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale şi în zilele următoare, 27, 28, 29, 30 şi 31 octombrie, inclusiv pe timpul nopţii, sfântul lăcaş urmând a fi deschis „zi şi noapte” până în ultima zi a lunii octombrie.