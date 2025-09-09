România primește un împrumut de 16,68 MILIARDE EURO prin SAFE: Povara cade pe fiecare român!

Cine câștigă și cine pierde?

România va beneficia de o finanțare record (împrumut) de 16,68 miliarde euro prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate de Comisia Europeană pe 9 septembrie. Aceasta reprezintă a doua cea mai mare alocare la nivelul UE .

Ce înseamnă pentru cetățean

Însă această finanțare trebuie rambursată, iar impactul asupra familiilor românești poate fi semnificativ. O familie medie de 4 persoane va contribui indirect cu aproximativ 1.900 RON/an (~158 RON/lună) pentru a acoperi costurile împrumutului și dobânzile.

Domeniu Impact concret Impozit pe venit +50–100 RON/lună TVA / Accize bunuri +5–10% la pâine, lapte, carne Energie/utilități +20–40 RON/lună la facturi Transport +50–100 RON/lună la combustibil și navetă Servicii publice Reduceri sau întârzieri în investiții pentru spitale și școli

La ce se duc banii?

Fondurile SAFE vor finanța proiecte ale Armatei României, selectate din Programul multianual de înzestrare (PIAR) și aliniate la cerințele NATO și UE:

– Sisteme de apărare aeriană cu bază la sol

– Radare de supraveghere aeriană

– Transportoare blindate și mașini de luptă ale infanteriei

– Nave de luptă și sprijin

– Drone și sisteme UAV

– Muniții și rachete de diferite calibre

Povara pe românul obișnuit

Chiar dacă programul SAFE aduce beneficii strategice și locuri de muncă, cetățeanul simte efectele direct:

1. Creșterea impozitelor și taxelor pentru a susține rambursarea împrumutului

2. Majorarea prețurilor la alimente, energie și combustibil

3. Servicii publice și infrastructură civilă limitate sau amânate

4. Posibile presiuni asupra salariilor și creditelor personale

Total estimativ pentru o familie de 4 persoane: ~1.900 RON/an, echivalentul a 2–3% din venitul anual.

SAFE ar putea fi vital pentru modernizarea armatei și consolidarea capabilităților militare, dar povara financiară cade pe fiecare român. Investiția aduce securitate, interoperabilitate cu NATO și dezvoltare industrială, însă cetățenii trebuie să fie conștienți că împrumutul trebuie rambursat, iar costul se va simți în buzunarul fiecăruia.

Grafic Costuri vs. Beneficii SAFE