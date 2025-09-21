Sondaj CURS: 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcție greșită

Un procent de 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcție greșită, 24% cred că direcția este bună, iar 6% nu au avut un răspuns, se arată într-un sondaj CURS, dat publicității duminică.

Potrivit unui comunicat de presă remis AGERPRES de CURS, întrebați cum văd mersul țării, 70% dintre români au spus că România merge într-o direcție greșită. Doar 24% consideră că lucrurile merg într-o direcție bună, iar 6% nu au avut un răspuns.

În ce privește spectrul politic, ‘niciun politician nu reușește să adune un sprijin majoritar’.

Călin Georgescu este la 40% încredere, George Simion la 38%, iar Nicușor Dan la 34%. În rândul celor aflați în funcții, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan sunt evaluați cu 26%, în timp ce Anamaria Gavrilă, Dominic Fritz și Diana Șoșoacă au fiecare câte 19%.

‘Diferențele mari între scoruri și nivelul ridicat de neîncredere arată o scenă politică fragmentată, fără o figură care să concentreze sprijinul public (peste 50%)’, se arată în comentariul CURS.

Sondajul mai arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% din voturi, PSD – 23%, iar PNL – 16%. USR este la 12%, în timp ce UDMR și SOS România au câte 5%, Partidul Oamenilor Tineri 3%, iar alte formațiuni 2%.

Legat de felul cum sunt văzute instituțiile din România, sondajul arată că cel mai bine în acest sens sunt Armata și pompierii – 79%, Biserica – 70% și Poliția – 56%, Uniunea Europeană – 55%, mediul privat – 52% și ONU – 50%.

Pe partea opusă, instituțiile politice care nu sunt bine văzute sunt Președinția – 40%, Guvernul – 27%, Curtea Constituțională – 26% și Parlamentul – 25%.

Întrebați cum văd măsurile Guvernului din cel de-al doilea pachet, 36% dintre cei chestionați au spus că unele decizii au fost corecte, altele nu, 29% le consideră nejustificate și nenecesare, iar 24% le văd ca justificate și necesare. Întrebați dacă au simțit direct efectele acestor măsuri, 52% au declarat – un impact foarte mare, iar 31% – un impact mare. Doar 9% au spus că efectele au fost mici, în timp ce 4% au simțit foarte puțin sau deloc, iar alți 4% nu au putut aprecia.

La întrebarea ‘cum le-a mers financiar în ultimul an’, 46% dintre respondenți au spus că situația lor s-a înrăutățit (27% ‘într-o oarecare măsură’, 19% ‘semnificativ’). 32% au afirmat că au rămas la același nivel, dar nu sunt mulțumiți, în timp ce 16% au rămas la același nivel și sunt mulțumiți. Doar 4% spun că le-a mers mai bine, iar 2% nu au răspuns.

‘Sondajul CURS din septembrie 2025 arată un public dominat de pesimism, cu încredere ridicată în instituțiile considerate stabile și de protecție, dar cu scepticism pronunțat față de politicieni și instituțiile politice. În plan electoral, AUR se află pe primul loc, urmat de PSD și PNL, într-un context economic perceput ca dificil de majoritatea populației’, se mai arată în comunicat.

Sondajul a fost realizat în perioada 5-19 septembrie, pe un eșantion de 1.100 de persoane adulte, reprezentativ pentru populația României, cu o marjă de eroare de ±3%.