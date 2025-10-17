Suceava: 12 echipaje de pompieri intervin la un incendiu care a cuprins două hale din Dumbrăveni

Pompierii militari și civili din județele Suceava și Botoșani intervin cu 12 autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a cuprins două hale din localitatea Dumbrăveni, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava.

Potrivit ISU, halele sunt dispuse la o distanță de 200 de metri una față de cealaltă.

‘La prima hală, în care erau depozitate materiale de construcții și textile, incendiul este localizat și se lucrează pentru lichidare. Suprafața afectată este de aproximativ 1.000 metri pătrați. A doua hală, cu funcționare multiplă, are afectate un atelier auto, o magazie cu materiale plastice, o magazie cu materiale textile și acoperișul unui atelier de tâmplărie, toate pe aproximativ 1.000 metri pătrați’, au precizat reprezentanții ISU.

La fața locului intervin pompierii militari de la ISU Suceava și ISU Botoșani, împreună cu Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Dumbrăveni, Salcea și Verești, precum și Serviciul Privat pentru Situații de Urgență ‘Grup Construct Bucovina’. În total, în zonă au fost deplasate 12 autospeciale de stingere, una pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD.