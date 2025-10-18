Ultimele informații despre blocul din Rahova afectat de explozie

Toate cele trei victime care au murit în explozia produsă vineri în blocul din sectorul 5 al Capitalei sunt femei. Pentru una dintre acestea, identitatea a fost stabilită cu exactitate, însă în cazul celorlalte două, deşi se ştie cine erau, se vor face expertize ADN care să le stabilească cu certitudine identitatea, în condiţiile în care identificarea vizuală nu este posibilă. În ceea ce priveşte răniţii, şapte dintre cele 15 victime duse la spital au fost externate.

Toate cele trei victime care au murit în explozia produsă vineri în blocul din sectorul 5 al Capitalei sunt femei. Pentru una dintre acestea identitatea a fost stabilită cu exactitate, însă în cazul celorlalte două, deşi se ştie cine erau, se vor face expertize ADN care să le stabilească cu certitudine identitatea, în condiţiile în care identificarea vizuală nu este posibilă. În ceea ce priveşte răniţii, şapte dintre cele 15 victime duse la spital au fost externate.

„S-au demarat deja activităţile de identificare a victimelor. Toate trei sunt femei, dar două sunt neidentificate încă, la momentul actual, urmează să fie făcută identificarea pe partea de ADN. E vorba de o victimă de 51 de ani care locuia împreună cu soacra şi cu soţul şi o victimă în vârstă de 65 de ani care locuia singură. Acum, la Institutul Naţional de Criminalistică se face identificarea lor pe bază de ADN”, a declarat sâmbătă după amiază Alexandru Poroşanu, director adjunct al Institutului Naţional de Criminalistică.

Chestorul de poliţie Georgian Drăgan a precizat, la rândul său, că bilanţul privind victimele exploziei arată că, pe lângă cele trei persoane decedate, alte 15 au fost duse la spitale iar trei nu au dorit să fie duse la unităţi sanitare după ce au primit ajutor medical la faţa locului.

Dintre cei 15 pacienţi duşi la spital, şapte au fost externate iar un bărbat a fost transferat în Austria.

Poliţiştii îi vor audia pe cei aflaţi în spital, atunci când starea de sănătate a răniţilor va permite acest lucru. Georgian Drăgan a subliniat că primele echipaje de ordine publică din cadrul Poliţiei au ajuns la ora 9:11, la trei minute după ce explozia a fost anunţată.

Distrigaz Sud Rețele prelungește măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienților de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, din sectorul 5 al municipiului București, întrucât zona în care a avut loc explozia este încă securizată de autorități.

Potrivit unui comunicat al companiei, remis sâmbătă AGERPRES, pentru a pune în siguranță consumatorii din perimetrul afectat de explozia care a avut loc la un bloc din strada Vicina și a permite echipelor de salvatori să intervină în condiții de siguranță, Distrigaz Sud Rețele a sistat vineri alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă, începând cu ora 11:53, pentru un număr de aproximativ 1.086 de clienți casnici.

‘Având în vedere că zona afectată este încă securizată de către autorități, se prelungește măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienților de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, din sectorul 5 al municipiului București. Vom reveni cu precizări legate de data și ora reluării alimentării cu gaze naturale, după ce vom avea informații noi de la autorități’, se arată în comunicat.

Reprezentanții companiei precizează că, la imobilele afectate de deflagrație, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor competente.

Trei persoane au murit în urma exploziei din Capitală și 20 au fost rănite în urma exploziei care s-a produs vineri într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei. Premierul Ilie Bolojan a informat că, potrivit primelor estimări ale Inspecției de Stat în Construcții, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat. Peste 400 de persoane sunt afectate în urma deflagrației.

Primăria Sectorului 5 alocă 6 milioane de lei pentru acoperirea nevoilor persoanelor afectate de explozia din cartierul Rahova, după ce Consiliul Local a adoptat, în ședința de vineri, un proiect de hotărâre în acest sens.

Unul dintre copiii răniți în urma exploziei de vineri de la blocul din Rahova, internați la Spitalul ‘Grigore Alexandrescu”, a fost externat, anunță Ministerul Sănătății.

”Din cei doi copii internați ieri (n.r. – vineri) la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ‘Grigore Alexandrescu’, un pacient a fost externat astăzi după evaluarea medicală realizată de către cadrele medicale”, informează MS.

În ceea ce privește al doilea minor – o fată de 17 ani, aceasta este internată în secția de ATI, în stare stabilă. ”S-a trezit după intervenția chirurgicală și poate comunica”, precizează sursa citată.

Unul dintre răniții în explozia produsă pe Calea Rahovei – un bărbat de 53 de ani – a fost transferat sâmbătă la Spitalul Universitar din Graz, în Austria.

”Pacientul afectat de explozia produsă pe Calea Rahovei, care a fost transportat cu o aeronavă SMURD a IGAv, a ajuns în siguranță la spitalul din Austria, unde urmează să beneficieze de tratament de specialitate”, a informat sâmbătă Departamentul pentru Situații de Urgență.

La Spitalul pentru Copii ‘Grigore Alexandrescu’ au fost aduși vineri doi pacienți minori – unul cu traumatism cranio-cerebral și plăgi suturate, fractură de claviculă; o altă pacientă intubată și ventilată mecanic.

Un număr de 286 de oameni au fost evaluați și consiliați psihologic, după explozia care s-a produs vineri într-un bloc de pe Calea Rahovei din Sectorul 5, iar 66 sunt cazați în unități hoteliere, dintre care trei sunt copii și unsprezece vârstnici, a anunțat sâmbătă primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

El a precizat, într-o postare pe Facebook, că sunt disponibile 411 locuri de cazare pentru oricine are nevoie de sprijin, că echipele au desfășurat 200 de ședințe de consiliere psihologică, iar trei familii au primit ajutor în refacerea documentelor pierdute.

Potrivit lui Stelian Bujduveanu, la linia 021.9524 s-au înregistrat 118 apeluri pentru informații și îndrumare.

Acesta a punctat că echipele Primăriei Municipiului București și Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București evaluează în continuare locuințele afectate pentru a identifica nevoile și a oferi soluții rapide și personalizate.

Bujduveanu a anunțat că toate persoanele evacuate primesc cazare, consiliere, suport medical și ajutor logistic pentru refacerea documentelor și bunurilor esențiale.

‘Am trecut de prima noapte după explozie. Suntem în teren, alături de oameni. Echipele Primăriei Capitalei și DGASMB sunt în continuare în teren, oferind sprijin direct persoanelor afectate de explozia din Rahova. A fost o noapte dificilă, dar nimeni nu a fost lăsat singur’, a arătat Stelian Bujduveanu.

El a menționat că, pentru orice nevoie de ajutor, informații sau cazare, linia de sprijin 021.9524 rămâne activă permanent și i-a îndrumat pe oamenii interesați să sune pentru sprijin imediat sau îndrumare către punctul de comandă.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00, el arătând că a invitat şi locatarii scării unde s-a produs explozia, pentru a discuta şi a le oferi cele mai recente informaţii, în urma exploziei blocului din Rahova. Prefectul mai anunţă că tot blocul rămâne sigilat, însă locuitorii celorlalte scări pot intra, însoţiţi de Poliţie, pentru a-şi recupera bunuri personale din locuinţe.

”Am convocat din nou Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, astăzi, la ora 18.00. Am invitat şi locatarii scării unde s-a produs explozia, pentru a discuta direct cu ei şi pentru a le oferi cele mai recente informaţii”, anunţă prefectul.

El precizează că mai devreme, a fost pe teren alături de Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu o echipă formată din peste 10 experţi.

”Am analizat structura clădirii şi posibilele pericole pentru locatari. Ancheta este în desfăşurare. Tot blocul rămâne sigilat, însă locuitorii celorlalte scări pot intra, însoţiţi de Poliţie, pentru a-şi recupera bunuri personale din locuinţe”, menţionează prefectul Capitalei.

Primarul general interimar al municipiului Bucureşti, Stelian Bujduveanu, anunţă că toate autovehiculele parcate în zona unde a avut loc explozia, în blocul din sectorul 5, sunt ridicate în condiţiile în care blocul construit din plăci care s-au distanţat una de cealaltă în momentul deflagraţiei riscă să se prăbuşească. Potrivit edilului, aproape 100 dintre locuitorii blocului au fost cazaţi la hoteluri, aproximativ 300 au primit consiliere psihologică şi câtorva zeci li s-au făcut acte de identitate, în condiţiile în care cele pe care le au se află în blocul în care nu se poate intra, din cauza riscului de prăbuşire.

”Toate maşinile din jurul imobilului vor fi evacuate de către administraţia străzilor, Primăria Capitalei ajută la evacuarea maşinilor şi le vom duce la autobazele din Giurgiului şi Alexandriei”, a anunţat Stelian Bujduveanu , sâmbătă după amiază.

Primarul Stelian Bujduveanu a explicat că maşinile din jurul blocului sunt evacuate pentru că imobilul este construit din „plăci legate între ele”, care s-au distanţat din cauza suflului puternic al deflagraţiei.

„Există un pericol iminent şi de aceea Primăria Capitalei, alături de Prefectură şi de ISU este foarte atentă pentru a interveni în caz de eveniment. Acest bloc este din vremea comunismului, e un bloc făcut din prefabricate care sunt prinse între ele. În momentul în care explozia a avut loc, acestea s-au distanţat. Până nu avem punctul de vedere şi ulterior expertiza, să intervenim rapid, există un efect de domino, oricând poate să cadă una şi să cadă peste celelalte. Nu a fost o construcţie pe cadre, cea simplă, stâlpi şi grinzi, sunt doar plăci legate între ele. (…) Cel mai mare risc este ca acest imobil să rămână acum în situaţia în care se află. El trebuie pus în siguranţă, pentru a nu afecta vieţile celor din jur şi aici promit că vom fi foarte eficienţi şi apoi trebuie cât mai repede să oferim oamenilor o soluţie, pentru că soluţia nu este să rămână în apartamente închiriate pe termen lung, oamenii vor cât mai repede să se întoarcă în casele lor”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Potrivit edilului, conducerea Facultăţii de Construcţii, Inspectoratul de Stat în Construcţii şi experţi acreditaţi se află, sâmbătă la locul exploziei pentru a discuta despre eventuale soluţii în ceea ce priveşte clădirile afectate, aceştia urmând a redacta un punct de vedere privind stabilitatea imobilului şi „cum trebuie intervenit mai departe”.

Expertize se vor face pentru toate imobilele afectate, nu doar pentru cel în care s-a produs deflagraţia.

„La ora 17 am chemat toţi locatarii şi asociaţia de proprietari din imobilul în care a avut loc explozia, la sediul Primăriei Capitalei, o să le comunicăm în primă fază lor punctul de vedere al Facultăţii de Construcţii, transparent, pentru a şti unde ne aflăm”, a spus Bujduveanu, menţionând că la ora 18:00 se va întruni Comitetul Local pentru situaţii de Urgenţă, pentru a stabili noile măsuri, în funcţie de punctul de vedere formulat de către specialişti.

Primarul a subliniat că, cel mai probabil, la finalul zilei de sâmbătă, se va şti dacă în scările din proximitatea celei afectate se va mai putea locui, el arătând că oamenii nu vor reveni în bloc sâmbătă seară, chiar dacă expertiza va arăta că acest lucru este posibil.

Conform lui Stelian Bujduveanu, aproape 100 de locatari sunt cazaţi la hoteluri, aproximativ 300 au primit consiliere psihologică iar pentru 20 au fost emise acte de identitate.