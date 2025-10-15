Val de cutremure în această dimineață în România: Vrancea, Satu Mare și Marea Neagră

Conform monitorizării efectuate de INFP, în noaptea de 14 spre 15 octombrie 2025, mai multe seisme au fost resimțite pe teritoriul României:

Primul seism a avut loc la ora 07:57:19, cu o magnitudine de 4,0 pe scara Richter, produs la o adâncime de 4.1 km kilometri, în Maramureș, SATU MARE.

Al doilea eveniment s-a înregistrat la ora 08:31:00, având o magnitudine de 3.0 pe scara Richter, la o adâncime de 140.0 kilometri, în Vrancea, BUZĂU

Al treilea cutremur a avut loc la ora 08:37:36, având o magnitudine de 3.3 pe scara Richter, la o adâncime de 30.0kilometri, în MAREA NEAGRĂ.

Deși județul Satu Mare are două zone cu risc seismic (zona Careiului și de aliniamentul Halmeu-Livada), el este inclus în lista județelor sigure în caz de cutremur de catre INFP. Seismul din aceasta dimineață a avut loc la suprafață, în zonă de câmpie, iar din aceste motive ar fi putut avea un potențial periculos.

Seismele din Vrancea sunt caracterizate prin producerea la adâncimi mari (între 60 și 200 km). Din acest motiv, astfel de mișcări mici sunt considerate normale și destul de frecvente – fac parte din activitatea tectonică a zonei.

Cutremurele sub 3 grade pe scara Richter sunt prea slabe pentru a provoca daune clădirilor. Aceste mișcări sunt considerate de intensitate redusă și, în general, nu sunt resimțite nici de oameni. Ele sunt însă monitorizate constant de specialiști pentru a urmări cum evoluează activitatea seismică din regiune.