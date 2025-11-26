Acasa Bancul zilei A ŢESE

La şcoală, în clasa lui Bulă, oră deschisă la Limba română. Tema: Formarea de propoziţii care să conţină verbul “a ţese”. Răspunde Mărioara:

  • Mama ţese frumos
  • Bravo, stai jos, o laudă profesoara.
  • Sora mea ne ţese toţi ciorapii, răspunde Ionel.
  • Bravo, stai jos, îl laudă profesoara

Bulă, ca de obicei, este evitat, pentru a nu spune o tâmpenie. El insistă. Până la urmă, profesoara e nevoită să-l lase să răspundă:

  • Mama mi-a cumpărat chiloţi, dar sunt prea mari!
  • Păi bine, Bulă, unde este cuvântul „ţese”?!
  • Păi sunt atât de mari de-ţi iese puţa din ei!

