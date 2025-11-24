La şcoală, învăţătoarea către elevi:
- Cine ştie care este cea mai puternică monedă din lume?
Ăla eu, ăla eu. Răspunde Lionel:
- Dolarul
- Foarte bine, Argumentează…
- Păi tata mi-a spus că dacă eşti în America şi ai dolari, poţi să faci orice.
- Da, nu-i rău. Acuma răspunde şi tu, Vasilică.
- Lira sterlină.
- Şi tu ai dreptate, spune de ce.
- Pentru că o liră sterlină valorează doi dolari americani, deci este mai mare.
- Foarte bine.
Între timp Bulă e şi el tot cu mâna pe sus.
- Bulă, spune.
- Cea mai puternică monedă e ciocanul libanez
- Cum adică mai Bulă, ce e aia ciocanul libanez?, este foarte nedumerită profesoara.
- Păi eu aşa l-am auzit pe tata zicându-i lui soră mea aseară: Ia mai du-te dragă pe la libanezul ăla să-ţi dea nişte ciocane, să ne luăm şi noi maşină…