Acasa Bancul zilei CIOCANUL LIBANEZ

CIOCANUL LIBANEZ

scris de Z.V.
scris de Z.V. 13 Afisari

La şcoală, învăţătoarea către elevi:

  • Cine ştie care este cea mai puternică monedă din lume?

Ăla eu, ăla eu. Răspunde Lionel:

  • Dolarul
  • Foarte bine, Argumentează…
  • Păi tata mi-a spus că dacă eşti în America şi ai dolari, poţi să faci orice.
  • Da, nu-i rău. Acuma răspunde şi tu, Vasilică.
  • Lira sterlină.
  • Şi tu ai dreptate, spune de ce.
  • Pentru că o liră sterlină valorează doi dolari americani, deci este mai mare.
  • Foarte bine.

Între timp Bulă e şi el tot cu mâna pe sus.

  • Bulă, spune.
  • Cea mai puternică monedă e ciocanul libanez
  • Cum adică mai Bulă, ce e aia ciocanul libanez?, este foarte nedumerită profesoara.
  • Păi eu aşa l-am auzit pe tata zicându-i lui soră mea aseară: Ia mai du-te dragă pe la libanezul ăla să-ţi dea nişte ciocane, să ne luăm şi noi maşină…

Parerea ta

Retine numele adresa de email pentru data viitaore cand comentez

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult

BREAKING NEWS