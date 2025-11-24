CIOCANUL LIBANEZ

La şcoală, învăţătoarea către elevi:

Cine ştie care este cea mai puternică monedă din lume?

Ăla eu, ăla eu. Răspunde Lionel:

Dolarul

Foarte bine, Argumentează…

Păi tata mi-a spus că dacă eşti în America şi ai dolari, poţi să faci orice.

Da, nu-i rău. Acuma răspunde şi tu, Vasilică.

Lira sterlină.

Şi tu ai dreptate, spune de ce.

Pentru că o liră sterlină valorează doi dolari americani, deci este mai mare.

Foarte bine.

Între timp Bulă e şi el tot cu mâna pe sus.