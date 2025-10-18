COLECTIVIZARE

Învăţătoarea le cere copiilor să-şi invite la şcoală bunicii şi străbunicii, dacă aceştia au fost martori la Răscoala din 1907.

A doua zi, la ora de istorie, apare Bulă cu bunicu-său.

Povesteşte-ne, bace Bulă, cum o fost atuncea, zice învăţătoarea.

Păi, fata mea, eu pe atuncea eram în putere… Şedeam eu pe-acasă cu lucrul, când numai ce vine vecinul Petre în fugă: Mă Bulă, ia repede o sapă, un topor, ce ai, şi vino repede că-i ţara în primejdie! Luat-am eu securea din şură şi haida cu vecinul în centrul satului… Colo, satu-n păr… Dar nu zici c-or venit alţii mai tari ca noi, ne bătură bine şi ne băgară în dube…

Bace Bulă, zice învăţătoarea, ceva nu se potriveşte. Pe-atunci nu erau dube… Matale precis nu-ţi aminteşti cum trebuie. Ia mai gândeşte-te o ţâră…

Fata mea, zice Bulă seniorul, cred că ai dreptate… Acum îmi amintesc cum o fost… Şedeam eu cu vecinul Petre în crâşmă la un ţoi de ţuică… Şi numai ce vine la noi cârciumarul şi ne zice: Mă Petre, mă Bulă, mergeţi repede pe la casele voastre şi luaţi-vă ori coasa ori furca, ce-ţi avea, şi mergeţi la adunare că-i vai de ţară! Merserăm noi pe-acasă, luarăm furcile şi haida în centrul satului… Colo, tot satul, cu căţel şi purcel… Dar nu zici că veniră alţii mai buni ca noi, ne bătură bine şi ne suiră în dube…

Bace Bulă, iară nu-i bine. Matale le cam încurci şi nu- ţi mai aminteşti corect cum a fost, şi inducem idei greşite copiilor, zice învăţătoarea.

Se face linişte, bătrânul e încurcat, dar Bulă explică: