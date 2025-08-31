Bulă e de gardă la poarta unităţii. Vine OSU-ul (ofiţerul de servici pe unitate) şi îi spune:
- Soldat Bulă, azi vine generalul. Când vine îmi raportezi imediat.
Bulă, puţin intimidat:
- Da, să trăiţi!
După o oră, generalul nu a sosit încă, se întoarce din nou OSU- ul de data asta şi spune şi mai răspicat:
- Cum a sosit generalul, raportezi imediat!
După 30 de minute, vine din nou OSU-ul la Bulă:
- Cum a sosit generalul, raportezi imediat!
Fază se repetă încă de câteva ori. La un moment dat, vine o Dacie neagră şi opreşte la poarta unităţii. Bulă merge la maşină şi întreabă tipul ce stătea în spate:
- Hei, tu eşti generalul?
Generalul, uimit, spune:
- Da, de ce?
- Fă-te că dispari, da repede, OSU-ul te caută de aproape o oră şi e foarte nervos!