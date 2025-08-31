FĂ-TE CĂ DISPARI!

Bulă e de gardă la poarta unităţii. Vine OSU-ul (ofiţerul de servici pe unitate) şi îi spune:

Soldat Bulă, azi vine generalul. Când vine îmi raportezi imediat.

Bulă, puţin intimidat:

Da, să trăiţi!

După o oră, generalul nu a sosit încă, se întoarce din nou OSU- ul de data asta şi spune şi mai răspicat:

Cum a sosit generalul, raportezi imediat!

După 30 de minute, vine din nou OSU-ul la Bulă:

Cum a sosit generalul, raportezi imediat!

Fază se repetă încă de câteva ori. La un moment dat, vine o Dacie neagră şi opreşte la poarta unităţii. Bulă merge la maşină şi întreabă tipul ce stătea în spate:

Hei, tu eşti generalul?

Generalul, uimit, spune: