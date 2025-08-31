Acasa Bancul zilei FĂ-TE CĂ DISPARI!

FĂ-TE CĂ DISPARI!

scris de Z.V.
scris de Z.V. 3 Afisari

Bulă e de gardă la poarta unităţii. Vine OSU-ul (ofiţerul de servici pe unitate) şi îi spune:

  • Soldat Bulă, azi vine generalul. Când vine îmi raportezi imediat.

Bulă, puţin intimidat:

  • Da, să trăiţi!

După o oră, generalul nu a sosit încă, se întoarce din nou OSU- ul de data asta şi spune şi mai răspicat:

  • Cum a sosit generalul, raportezi imediat!

După 30 de minute, vine din nou OSU-ul la Bulă:

  • Cum a sosit generalul, raportezi imediat!

Fază se repetă încă de câteva ori. La un moment dat, vine o Dacie neagră şi opreşte la poarta unităţii. Bulă merge la maşină şi întreabă tipul ce stătea în spate:

  • Hei, tu eşti generalul?

Generalul, uimit, spune:

  • Da, de ce?
  • Fă-te că dispari, da repede, OSU-ul te caută de aproape o oră şi e foarte nervos!

Parerea ta

Retine numele adresa de email pentru data viitaore cand comentez

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult