Acasa Bancul zilei ÎN DEŞERT

ÎN DEŞERT

scris de Z.V.
scris de Z.V. 4 Afisari

O unitate militară este plasată în mijlocul deşertului, într-o oază. Comandantul unităţii, uitându-se prin binoclul său la ce se mai întâmplă prin zonă, observă pe Bulă cum i-o trage unui struţ. Îşi iese din fire şi îl cheamă pe Bulă la el:

  • Te-am surprins în timp ce o făceai cu un struţ! Ne-ai făcut de ruşine toată unitatea.

Bulă  ia  poziţia  de  drepţi,  spăşit,  prins  asupra  faptului abominabil, şi-i spune comandantului său:

  • Vă raportez, domnule general, sunt dispus să-mi repar greşeala. Iau strigoaica de nevastă!

Parerea ta

Retine numele adresa de email pentru data viitaore cand comentez

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult

BREAKING NEWS