Un tânăr de 18 ani stătea toată ziua pe net: chat, sex virtual, site-uri porno, etc. Într-o zi, bunicul, sătul deja de inepţiile nepotului, vine şi îi zice:

– Auzi, nepoate, eu când eram de vârsta ta am fost cu prietenii la Viena. Am intrat în primul bordel, am mâncat tot ce-am găsit pe-acolo, am ras toată băutură, apoi am mers sus şi am f… toate femeile, apoi când am coborât ne-am pişat pe mese… şi pe barul de la parter… şi am plecat fără să plătim.

Ăluia mic îi place ideea şi dispare de acasă o săptămână. Când se întoarce… tot vânăt, cu mâna şi piciorul în gips.

– Ce-ai păţit nepoate?, îl întreabă moşul.

– Am fost cu prietenii la Viena. Am intrat în primul bordel. Am mâncat tot ce-am găsit pe-acolo, am ras toată băutura, apoi am mers sus şi am f… toate femeile, apoi când am coborât ne-am pişat pe mesele şi pe barul de la parter, iar când să plecăm

fără să plătim au apărut patru gorile şi ne-au bătut de ne-am căcat pe noi.

– Auzi, nepoate, da’ cum te-ai dus tu la Viena?

– Păi, am mers cu Atlassib. Da’ tu bunicule?

– Eu? Cu Armata Roșie, în ’45!