Bulă făcea şcoală de paraşutism şi comandantul care antrena grupa lui Bulă vrea să-şi bată joc de ei şi să-i pună să facă primul salt undeva în Sahara. Instructorul îi ia şi le zice:

Băieţi, vedeţi că vă paraşutăm în deşert. Acolo să aşteptaţi că trimitem un jeep să vă ia. Apropo, luaţi-vă vreo 20 de paraşute că sunt d-astea româneşti.

Sare Bulă primul din grupa lui şi pe la vreo 5000 de metri vrea să deschidă prima paraşută. Bineînţeles că aceasta nu merge şi el îşi zice:

Nu-i nimic, mai am 19 paraşute.

Bineînţeles că nu i s-a deschis niciuna din paraşute. Văzând el cum stă treaba, îi vine inspiraţia metafizică: