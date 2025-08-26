Bulă făcea şcoală de paraşutism şi comandantul care antrena grupa lui Bulă vrea să-şi bată joc de ei şi să-i pună să facă primul salt undeva în Sahara. Instructorul îi ia şi le zice:
- Băieţi, vedeţi că vă paraşutăm în deşert. Acolo să aşteptaţi că trimitem un jeep să vă ia. Apropo, luaţi-vă vreo 20 de paraşute că sunt d-astea româneşti.
Sare Bulă primul din grupa lui şi pe la vreo 5000 de metri vrea să deschidă prima paraşută. Bineînţeles că aceasta nu merge şi el îşi zice:
- Nu-i nimic, mai am 19 paraşute.
Bineînţeles că nu i s-a deschis niciuna din paraşute. Văzând el cum stă treaba, îi vine inspiraţia metafizică:
- Bă, ce ghinionist sunt: nu mi s-a deschis nicio paraşută din alea 20, dar dacă nu vine jeepul să mă ia?