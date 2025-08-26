Acasa Bancul zilei PARAŞUTISM

PARAŞUTISM

scris de Z.V.
scris de Z.V. 17 Afisari

Bulă făcea şcoală de paraşutism şi comandantul care antrena grupa lui Bulă vrea să-şi bată joc de ei şi să-i pună să facă primul salt undeva în Sahara. Instructorul îi ia şi le zice:

  • Băieţi, vedeţi că vă paraşutăm în deşert. Acolo să aşteptaţi că trimitem un jeep să vă ia. Apropo, luaţi-vă vreo 20 de paraşute că sunt d-astea româneşti.

Sare Bulă primul din grupa lui şi pe la vreo 5000 de metri vrea să deschidă prima paraşută. Bineînţeles că aceasta nu merge şi el îşi zice:

  • Nu-i nimic, mai am 19 paraşute.

Bineînţeles că nu i s-a deschis niciuna din paraşute. Văzând el cum stă treaba, îi vine inspiraţia metafizică:

  • Bă, ce ghinionist sunt: nu mi s-a deschis nicio paraşută din alea 20, dar dacă nu vine jeepul să mă ia?

Parerea ta

Retine numele adresa de email pentru data viitaore cand comentez

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult