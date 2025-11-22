Inspecţie la şcoală unde învaţă Bulă. Ora de desen. Inspectorul întreabă:
- Ei, cine ne poate desena pe tablă o casă?
- Eu, eu, eu!, se agită Bulă.
Se duce la tablă şi desenează un pătrat. Inspectorul gândeşte:
Iată o viziune naivă, dar cu accente cubiste!
- Bravo Bulă, dar un pom poţi face?
Bulă desenează alături un pătrat identic. În mintea lui, inspectorul, atribuie şi aceasta unei viziuni abstracte, promiţătoare.
- Bine Bulă, fă şi o pisică alături!
Bulă ia creta începe să deseneze un alt pătrat identic cu primele, se opreşte la un moment dat şi izbucneşte în plâns:
- Nu ştiu pisicaaaaa!…