Inspecţie la şcoală unde învaţă Bulă. Ora de desen. Inspectorul întreabă:

Ei, cine ne poate desena pe tablă o casă?

Eu, eu, eu!, se agită Bulă.

Se duce la tablă şi desenează un pătrat. Inspectorul gândeşte:

Iată o viziune naivă, dar cu accente cubiste!

Bravo Bulă, dar un pom poţi face?

Bulă desenează alături un pătrat identic. În mintea lui, inspectorul, atribuie şi aceasta unei viziuni abstracte, promiţătoare.

Bine Bulă, fă şi o pisică alături!

Bulă ia creta începe să deseneze un alt pătrat identic cu primele, se opreşte la un moment dat şi izbucneşte în plâns: