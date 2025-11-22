Acasa Bancul zilei PISICA

Inspecţie la şcoală unde învaţă Bulă. Ora de desen. Inspectorul întreabă:

  • Ei, cine ne poate desena pe tablă o casă?
  • Eu, eu, eu!, se agită Bulă.

Se duce la tablă şi desenează un pătrat. Inspectorul gândeşte:

Iată o viziune naivă, dar cu accente cubiste!

  • Bravo Bulă, dar un pom poţi face?

Bulă desenează alături un pătrat identic. În mintea lui, inspectorul, atribuie şi aceasta unei viziuni abstracte, promiţătoare.

  • Bine Bulă, fă şi o pisică alături!

Bulă ia creta începe să deseneze un alt pătrat identic cu primele, se opreşte la un moment dat şi izbucneşte în plâns:

  • Nu ştiu pisicaaaaa!…

