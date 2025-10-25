Lecţia de Limbă Română. Profesoara vrea exemple de la copii cu propoziţii în care să se afle cuvântul probabil.

Pentru că afară este înnorat, probabil că peste câteva minute va ploua, spune Costel.

Pentru că am ieşit afară după baie, probabil că am să mă procopsesc cu o răceală bună, spune Georgel.

Am fost aseară la şcoală şi am intrat tiptil în hol, spune Bulă.

N-ai înţeles nimic, Bulă, se supără profesoara.

Staţi puţin, că nu am terminat, doamna profesoară. Am observat pe profesorul de gimnastică că intră în cancelarie şi imediat după el şi profa de muzică.

Profesoara e brusc interesată: