Lecţia de Limbă Română. Profesoara vrea exemple de la copii cu propoziţii în care să se afle cuvântul probabil.
- Pentru că afară este înnorat, probabil că peste câteva minute va ploua, spune Costel.
- Pentru că am ieşit afară după baie, probabil că am să mă procopsesc cu o răceală bună, spune Georgel.
- Am fost aseară la şcoală şi am intrat tiptil în hol, spune Bulă.
- N-ai înţeles nimic, Bulă, se supără profesoara.
- Staţi puţin, că nu am terminat, doamna profesoară. Am observat pe profesorul de gimnastică că intră în cancelarie şi imediat după el şi profa de muzică.
Profesoara e brusc interesată:
- Ei, ei, mai..departe.
- M-am uitat pe gaura cheii şi i-am văzut că îşi dau amândoi chiloţii jos, îndreptându-se spre pian. Probabil că vroiau să se cace pe pian…