Bulă a terminat 8 clase şi tatăl lui, mândru de odrasla sa, a hotărât să meargă la oraş să caute un liceu pe măsură. A încercat câteva licee, dar stând de vorbă cu directorii, şi-a dat seama că nu sunt pe măsura fiului lui.

Cam când se săturase deja să mai încerce şi la altele, a văzut un liceu ce se chema „de şmecheri”.

Mirat, intră acolo, merge la director şi-l întreabă cum vine aia „şmecher”. Acesta îi spune că e mai bine să-i dea un exemplu. Îi dă un topor şi-l pune să-i lovească mâna, după ce o aşezase pe birou.

Tatăl lui Bulă se codeşte de câteva ori, dar în cele din urmă îşi ia inima în dinţi şi ridică toporul. Când să lovească, directorul a tras mâna şi bineînţeles nu a păţit nimic. Şi-i zice:

Ei, ai înţeles, acum?

Bucuros că a găsit în sfârşit un liceu potrivit pentru Bulă, mer- ge acasă şi-l ia pe Bulă deoparte spunându-i de acest liceu. Bulă pune şi el întrebarea:

Ce e aia “şmecher”?

Ducându-l în grădină, tatăl lui spune:

Ia toporul şi încearcă să-mi loveşti mâna.

Şi, negăsind un loc unde să pună mâna, o pune în cap.

Dar, tată, nu se poate, te voi lovi, zice Bulă.

În cele din urmă, după insistenţe, Bulă se întăreşte şi loveşte.

Tatăl lui Bulă ia mâna, dar…

Mai târziu, mama lui Bulă îi cheamă la masă. Bulă vine, se aşează şi maică-sa îl întreabă: