VESTE PROASTĂ

Cică îi venise lui Bulă chemare de la armată. Mă-sa, fiartă, dă fuga la tat-su, zidar în construcţii, să-i dea vestea proastă.

Aoleu, i-a venit lui fi-tu chemare la armată, doi ani la marină! Aoleu, ce ne facem, că pleacă băiatul, şi mor eu de inimă rea!

Tatăl lui Bulă era sus pe schele, la etajul nou, cu mistria în mâna, ignorând tragedia.