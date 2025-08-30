VESTE PROASTĂ

Cică îi venise lui Bulă chemare de la armată. Mă-sa, fiartă, dă fuga la tat-su, zidar în construcţii, să-i dea vestea proastă.
- Aoleu, i-a venit lui fi-tu chemare la armată, doi ani la marină! Aoleu, ce ne facem, că pleacă băiatul, şi mor eu de inimă rea!
Tatăl lui Bulă era sus pe schele, la etajul nou, cu mistria în mâna, ignorând tragedia.
- Lăsa dragă, să facă băiatul armata, să se facă bărbat!
- Nu bărbate, trebe să facem ceva… De ce nu te arunci tu de pe schele şi mori, să se libereze ca fiu de văduvă, să aibă grijă de familie?
- Auzi fă, de ce nu te arunci tu în braţele colonelului şi să se libereze ca fiu de curvă?, se răsti tatăl lui Bulă.