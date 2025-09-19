A început Festivalul Sarmalelor de la Praid

Festivalul Internațional al Sarmalelor de la Praid, cel mai vechi eveniment de acest gen din țară, a început, vineri, organizatorii pregătind diverse acțiuni, menite să atragă turiștii în localitate.

Evenimentul are o importanță deosebită în contextul actual, marcat de scăderea drastică a numărului de turiști, după ce Salina Praid a fost inundată, la finalul lunii mai.

Primarul comunei Praid, Nyágrus László, a declarat vineri, pentru AGERPRES, că festivalul va dura trei zile și va oferi programe pentru toate vârstele.

‘Festivalul Sarmalelor e ceva special, că e organizat pentru trei zile și pentru trei zile avem diferite programe pentru copii, pentru adulți și e important ca să atragem turiștii. De aceea am organizat și în situația asta Festivalul Sarmalelor’, a spus primarul.

Ziua de vineri este dedicată copiilor, care participă activ la prepararea sarmalelor, alături de părinți și cadre didactice.

Potrivit primarului, în concurs sunt înscrise 12 echipe de copii din Praid și din împrejurimi, autoritățile locale punând accent pe păstrarea acestei tradiții de către copiii din localitate.

Sâmbătă, la fel ca în fiecare an, localnicii și turiștii sunt treziți în sunet de fanfară, după care sunt invitați la o paradă a participanților, devenită tradițională.

Concursul gastronomic se desfășoară în Parcul Central și va reuni 21 de echipe, inclusiv din Slovacia și Ungaria, precum și din mai multe județe ale țării.

Fiecare echipă va pregăti sarmale după rețete tradiționale specifice zonei de proveniență, din care nu vor lipsi obișnuitele secrete ale bucătarilor.

Cel mai așteptat moment este degustarea sarmalelor pregătite în concurs, care va avea loc sâmbătă, între orele 17:00 și 19:00.

De asemenea, turiștii și localnicii sunt așteptați la un târg meșteșugăresc, la activități pentru tineri și copii, o expoziție de fotografii, o paradă a mașinilor de epocă, momente umoristice, dar și la mai multe concerte.

Festivalul este organizat de Primăria Praid, în parteneriat cu mai multe asociații și instituții locale.

Nyágrus László a mai adăugat că speră că evenimentul va readuce vizitatori la Praid, în condițiile în care, după inundarea salinei, numărul turiștilor a scăzut dramatic, ajungând la doar 10-15% față de anii anteriori.