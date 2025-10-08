Acasa BusinessAntreprenori Columbia înregistrează cea mai bună recoltă de cafea din ultimele decenii

Columbia a încheiat cel mai bun an agricol pentru cafea din ultimele peste trei decenii, datorită condiţiilor meteorologice favorabile şi reînnoirii plantaţiilor, însă producţia este aşteptată să scadă în următorul ciclu, a anunţat marţi Federaţia Naţională a Cultivatorilor de Cafea, citată de Reuters.

  Producţia ţării, al treilea mare producător mondial după Brazilia şi Vietnam, a crescut cu 17% faţă de anul precedent, ajungând la 14,87 milioane de saci de 60 kg în perioada octombrie 2024 – septembrie 2025, depăşind estimarea anuală de 14 milioane de saci.

Columbia are aproximativ 840.000 de hectare cultivate cu cafea, iar circa 540.000 de familii depind de această cultură pentru venituri.

 

Producţia de cafea arabica spălată a crescut cu 7% în septembrie, ajungând la 1,14 milioane de saci, însă sub nivelul de 1,24 milioane raportat în august. Exporturile de cafea au urcat cu 6% luna trecută, la 1,06 milioane de saci.

Potrivit agenţiei statistice DANE, valoarea exporturilor de cafea a crescut cu 79,7% între ianuarie şi august, ajungând la 3,67 miliarde de dolari, impulsionată de preţurile ridicate de pe piaţa internaţională.

 

