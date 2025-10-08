Columbia înregistrează cea mai bună recoltă de cafea din ultimele decenii

Columbia a încheiat cel mai bun an agricol pentru cafea din ultimele peste trei decenii, datorită condiţiilor meteorologice favorabile şi reînnoirii plantaţiilor, însă producţia este aşteptată să scadă în următorul ciclu, a anunţat marţi Federaţia Naţională a Cultivatorilor de Cafea, citată de Reuters.

Producţia ţării, al treilea mare producător mondial după Brazilia şi Vietnam, a crescut cu 17% faţă de anul precedent, ajungând la 14,87 milioane de saci de 60 kg în perioada octombrie 2024 – septembrie 2025, depăşind estimarea anuală de 14 milioane de saci.

”Începem acum ciclul cafelei 2025/2026, care, din cauza reacţiei fiziologice naturale a arborilor de cafea şi a precipitaţiilor semnificative din prima jumătate a anului, se preconizează că va fi un an cu producţie mai scăzută”, a declarat pe platforma X managerul federaţiei, Germán Bahamón.

Columbia are aproximativ 840.000 de hectare cultivate cu cafea, iar circa 540.000 de familii depind de această cultură pentru venituri.

Producţia de cafea arabica spălată a crescut cu 7% în septembrie, ajungând la 1,14 milioane de saci, însă sub nivelul de 1,24 milioane raportat în august. Exporturile de cafea au urcat cu 6% luna trecută, la 1,06 milioane de saci.

Potrivit agenţiei statistice DANE, valoarea exporturilor de cafea a crescut cu 79,7% între ianuarie şi august, ajungând la 3,67 miliarde de dolari, impulsionată de preţurile ridicate de pe piaţa internaţională.