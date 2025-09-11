Târg de produse și gusturi tradiționale în curtea Ministerului Agriculturii

Curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) va găzdui timp de trei zile ‘Târgul de Produse și Gusturi Tradiționale’ , un eveniment care aduce în prim plan bogăția și diversitatea gastronomiei românești.

Târgul, organizat de MADR, în parteneriat cu Cooperativa Agricolă Caprirom Sud Muntenia, aduce laolaltă, în perioada 11 – 13 septembrie, 35 de producători locali care păstrează vii rețetele tradiționale și oferă vizitatorilor ocazia de a degusta și achiziționa produse autentice.

Potrivit unui comunicat al MADR, pe parcursul celor trei zile, între orele 09:00 – 19:00, vizitatorii vor putea găsi produse recunoscute sau aflate în proces de recunoaștere la nivelul Uniunii Europene, precum Magiun de prune Topoloveni – IGP, Telemea de Sibiu – IGP, precum și distilatul Țuică de prune de Sordony, dar și produse atestate tradițional sau produse obținute după rețete consacrate, cum sunt Telemea de vacă, Iaurt de Câlnic.

De asemenea, la târg vor fi aduse peste 30 de produse atestate care se regăsesc în Registrul Național al Produselor Tradiționale provenite din județele Botoșani, Brașov, Mureș, Olt, Sibiu și Vrancea, inclusiv ultimele produse înregistrate: cornulețe cu nucă, baigli cu nucă și cu mac de la Boianu, produse bio, diverse sortimente de miere ecologică și produse ale stupului, brânzeturi și preparate din carne realizate după metode tradiționale, vinuri, miere naturală, dulciuri de casă, articole artizanale și alte produse autentice.

Prima ediție din acest sezon a evenimentului aduce în atenția vizitatorilor produse deosebite, precum: Pâinea lui Manole, pâine pe vatră cu maia și alte produse de panificație și patiserie de la Brutăria Frontera din Brăila; produse lactate artizanale din lapte de capră, realizate manual de membrii Asociației Țăranii Dobrogeni – chefir, smântână, unt, unt ghee (99% grăsime), telemea și cașcaval de capră, iaurt de oaie și telemea proaspătă de vacă; produse de fermă – pui de țară și ouă de pasăre provenite din creștere liberă; sucuri naturale Doza de Fresh, mere și pere de Suceava și Voinești, fructe de pădure și cătină din județul Mureș, morcovi și sfeclă de la Ferma lui Stoian.

‘Prin organizarea acestui eveniment, MADR urmărește să susțină producătorii locali și să promoveze produsele autohtone, răspunzând astfel interesului tot mai crescut al consumatorilor pentru produse de calitate, cu specific local și cu denumire de origine geografică certificată. Târgul este o invitație la redescoperirea gusturilor de odinioară și la consolidarea legăturii directe dintre producători și consumatori. Vă așteptăm să celebrăm împreună tradițiile românești și bogăția gastronomiei autohtone!’, transmit reprezentanții MADR, în comunicat.