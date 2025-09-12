Târgul Național al Mierii debutează vineri pe platforma apicolă Băneasa

Bucureștenii sunt așteptați, de vineri până duminică, la ediția de toamnă a Târgului Național al Mierii, eveniment organizat de Asociația Crescătorilor de Albine din România (ACA) pe platforma Institutului de Cercetare și Dezvoltare pentru Apicultură din Băneasa.



‘Cea de-a 29 ediție a Târgului Național al Mierii,care se va desfășura în perioada 12 – 14 septembrie 2025, pe platforma apicolă din Băneasa, reprezintă deja un eveniment cunoscut și așteptat la nivelul Capitalei, fiind dedicat în principal consumatorilor de produse apicole. Cei peste 100 de expozanți prezenți – apicultori și firme specializate, își vor etala produsele într-o gamă extrem de diversificată: de la produse apicole obținute direct din stupină până la produse apicole condiționate sau alte preparate derivate din produse apicole – suplimente nutritive, cosmetice, etc.’, susțin organizatorii într-o postare pe site-ul ACA.

De asemenea, de acest târg vor putea beneficia și apicultorii deoarece vor fi prezente și produsele dedicate acestora – stupi și componente, utilaje și alte echipamente apicole, produse pentru sănătatea albinelor, produse pentru nutriție, cărți de specialitate etc.

Târgul Național al Mierii reprezintă locul perfect pentru a se îndulci cu ‘minunatele produse ale stupului: miere, polen, propolis, lăptișor de matcă, suplimente nutritive și cocktail-uri, produse complet naturale ce vin din bogăția naturii, dar și din hărnicia albinelor și apicultorilor’, au mai transmis organizatorii.

România ocupă, în prezent, locul doi în Europa la numărul de familii de albine, după Spania, cu un total de 2,395 milioane, și locul trei la producția de miere.

La nivel național sunt înregistrați peste 35.000 – 37.000 de apicultori, în jur de 50% fiind membrii ACA, care dețin peste 60% din efectivele de albine din România.

Potrivit reprezentanților ACA, consumul de miere a scăzut în România în ultimii doi ani, situându-se între 600 și 750 de grame pe om anual, deși datele statistice oficiale arată un consum anual de circa un kilogram.