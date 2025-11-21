Pasajul rutier de pe DN2 peste autostrada A7, aferent Lotului 3 Pietroasele-Buzău, tronsonul Ploieşti-Buzău, a fost dat în trafic vineri, anunţă secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioşteanu.

”Astăzi a fost dat în trafic pasajul rutier de pe DN2 peste autostrada A7, aferent Lotului 3 Pietroasele-Buzău, tronsonul Ploieşti-Buzău. Pasajul rutier este localizat în localitatea Spătaru şi este parte a nodului rutier dintre DN2 (E85) şi Autostrada Moldovei A7”, scrie secretarul de stat, pe Facebook.

Astfel, prin inaugurarea acestei structuri, se elimină ambuteiajul pe E85, între Hanul lui Ţintă şi localitatea Spătaru. A fost necesară şi pentru ridicarea traficului, în vederea continuării ultimelor lucrări la corpul autostrăzii.

”Execuţia acestui lot a început vara trecută (2024), acest proiect fiind cel de-al doilea pe care îl realizează acest constructor, după Secţiunea 3B5 Nuşfălau – Suplacu de Barcău a Autostrăzii A3, tronsonul Gilău – Borş, pe care a finalizat-o în termenul prevăzut (septembrie 2023)”, spune Scrioşteanu.

Darea în trafic a acestui lot (14 km) va avea loc la sfârşitul săptămânii viitoare, moment din care se va putea circula exclusiv la nivel de autostradă între Bucureşti şi Focşani, pe o distanţă totală de aproximativ 211 km.