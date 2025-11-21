Pasajul rutier de pe DN2 peste autostrada A7, aferent Lotului 3 Pietroasele-Buzău, tronsonul Ploieşti-Buzău, a fost dat în trafic vineri, anunţă secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioşteanu.
”Astăzi a fost dat în trafic pasajul rutier de pe DN2 peste autostrada A7, aferent Lotului 3 Pietroasele-Buzău, tronsonul Ploieşti-Buzău. Pasajul rutier este localizat în localitatea Spătaru şi este parte a nodului rutier dintre DN2 (E85) şi Autostrada Moldovei A7”, scrie secretarul de stat, pe Facebook.
”Execuţia acestui lot a început vara trecută (2024), acest proiect fiind cel de-al doilea pe care îl realizează acest constructor, după Secţiunea 3B5 Nuşfălau – Suplacu de Barcău a Autostrăzii A3, tronsonul Gilău – Borş, pe care a finalizat-o în termenul prevăzut (septembrie 2023)”, spune Scrioşteanu.
Darea în trafic a acestui lot (14 km) va avea loc la sfârşitul săptămânii viitoare, moment din care se va putea circula exclusiv la nivel de autostradă între Bucureşti şi Focşani, pe o distanţă totală de aproximativ 211 km.