Acasa BusinessCompanii A fost dat în trafic pasajul rutier de pe DN2 peste autostrada A7, aferent Lotului 3 Pietroasele-Buzău

A fost dat în trafic pasajul rutier de pe DN2 peste autostrada A7, aferent Lotului 3 Pietroasele-Buzău

scris de D.P.
scris de D.P. 11 Afisari

Pasajul rutier de pe DN2 peste autostrada A7, aferent Lotului 3 Pietroasele-Buzău, tronsonul Ploieşti-Buzău, a fost dat în trafic vineri, anunţă secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioşteanu.

”Astăzi a fost dat în trafic pasajul rutier de pe DN2 peste autostrada A7, aferent Lotului 3 Pietroasele-Buzău, tronsonul Ploieşti-Buzău. Pasajul rutier este localizat în localitatea Spătaru şi este parte a nodului rutier dintre DN2 (E85) şi Autostrada Moldovei A7”, scrie secretarul de stat, pe Facebook.

 

”Execuţia acestui lot a început vara trecută (2024), acest proiect fiind cel de-al doilea pe care îl realizează acest constructor, după Secţiunea 3B5 Nuşfălau – Suplacu de Barcău a Autostrăzii A3, tronsonul Gilău – Borş, pe care a finalizat-o în termenul prevăzut (septembrie 2023)”, spune Scrioşteanu.

 

Darea în trafic a acestui lot (14 km) va avea loc la sfârşitul săptămânii viitoare, moment din care se va  putea circula exclusiv la nivel de autostradă între Bucureşti şi Focşani, pe o distanţă totală de aproximativ 211 km.

Parerea ta

Retine numele adresa de email pentru data viitaore cand comentez

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Mai mult

BREAKING NEWS