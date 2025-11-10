AI-ul schimbă piața muncii: traducătorii, corectorii, vânzătorii, încep să fie înlocuiți de inteligența artificială

În era digitală, România se transformă. Cele mai recente studii arată că inteligența artificială amenință să șteargă de pe hartă profesii considerate până acum sigure.

Metaforic vorbind, piața muncii este un tren de mare viteză care nu așteaptă pe nimeni. Cine nu se urcă în vagonul digital riscă să rămână în gară. Studiile realizate de Microsoft și de instituțiile europene arată că rolurile cu cel mai mare risc de automatizare sunt cele repetitive.

Vizați direct: interpreții și traducătorii, cu un risc de automatizare de aproape 98%, urmați îndeaproape de matematicienii sau corectorii care se bazează pe procesarea de date simple. Chiar și unii jurnaliști și reprezentanți de vânzări se confruntă cu un risc de peste 80%.

Această „epurare” a rolurilor administrative se simte puternic și în România. Deși IT-ul românesc rămâne locomotiva economiei, cu o cerere continuă de ingineri Cloud și Data Scientists, creșterea salarială a încetinit drastic, ajungând la doar 6% în 2024, pe fondul instabilității fiscale.

Salariile seniorilor s-au stabilizat la circa 3.300 de euro net lunar, semn că piața s-a maturizat și cere acum valoare adăugată, nu doar forță de muncă.

Care sunt, așadar, meseriile care oferă imunitate în fața roboților și a inteligenței artificiale? Răspunsul este simplu: cele care cer suflet. Profesiile care necesită empatie, dexteritate fizică fină și creativitate umană nu pot fi copiate.

Domeniul sănătății și cel al îngrijirii sunt protejate: asistentele medicale, chirurgii, terapeuții și psihologii sunt în siguranță. Pe lângă aceștia, profesiile bazate pe etică și inovație umană sunt în creștere: specialiștii în etica AI, designerii de personalitate robotică sau consultanții în genetică devin noua „brățară de aur”.

Această tendință este confirmată și la nivel european. Strategiile Uniunii Europene arată că, în următorii ani, deficitul de specialiști va fi uriaș. În România, 90% dintre companiile din IT își exprimă îngrijorarea din cauza instabilității fiscale, care afectează planurile de extindere și de angajare.

Prin urmare, viitorul aparține celor care înțeleg că competențele digitale trebuie îmbinate cu cele umane. Altfel, oricine poate fi înlocuit de un algoritm.