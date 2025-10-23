Bujduveanu vrea ca Primăria Capitalei să reconstruiască blocul distrus de explozia din Rahova

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat joi că, în hotărârea de Guvern aflată în dezbatere publică, va fi introdusă opțiunea ca blocul distrus de explozia din Rahova să fie reconstruit de Primăria Municipiului București, urmând ca locatarii să devină proprietari ai apartamentelor.



‘În urma discuțiilor avute cu Ministerul Dezvoltării, cu domnul ministru Cseke, cu primul-ministru, Hotărârea de Guvern va cuprinde opțiunea ca Primăria Capitalei să reconstruiască imobilul, printr-un program nou realizat de Primăria Capitalei, un program de reconstrucție în caz de calamități, în caz de asemenea tragedii care afectează o întreagă comunitate. Au primit cu bine vestea (locatarii – n.r.) și așteptăm în perioada următoare ca Guvernul să aprobe această hotărâre, care astăzi este în dezbatere publică. Programul pe care l-am propus, pe care domnul ministru Cseke îl va introduce în forma finală a HG, vor fi proprietari (locatarii – n.r.)’, a spus Bujduveanu, după ce s-a întâlnit cu persoanele afectate de explozia din Cartierul Rahova.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că, în prezent, nu există un cadru legal în baza căruia statul să poată reconstrui un imobil demolat și să ofere noile apartamente foștilor proprietari.

‘În momentul în care un asemenea imobil piere, implicit dreptul de proprietate piere – folosesc termenul juridic, pentru că așa se numește ‘pieire’. Deci, în acel moment, dreptul de proprietate se stinge pentru că piere obiectul lui, nu mai există. În momentul în care se reconstruiește un asemenea bloc de către stat, juridic nu există un temei pentru care statul să poată oferi cheile’, a spus joi purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Potrivit proiectului de ordonanță supus dezbaterii publice de către Guvern, reconstrucția blocului ar putea să fie finanțată de la bugetul de stat sau de către primărie.

‘În ceea ce privește modul în care statul poate să ofere aceste apartamente, nu există cadru juridic. Ceea ce statul poate să facă – și există o analiză din acest punct de vedere, dacă poate să facă – este să achite costul acestor apartamente sub formă de despăgubiri, în mod cert, pentru cei care au asigurare și să preia asigurările lor. Sau să acorde niște ajutoare, pe model Broșteni, pentru cei care au avut polița obligatorie de asigurare. Dar toate aceste elemente pe care vi le dau doar ca titlu de ipoteză sunt în analiză în acest moment’, a afirmat Ioana Dogioiu.