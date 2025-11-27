Buzău: Lotul 3 Pietrosele-Buzău al autostrăzii A7, dat în circulație; face legătura dintre Muntenia și Moldova

Lotul 3 Pietroasele-Buzău din Autostrada Moldovei (A7) a fost inaugurat, joi, urmând să fie dat în circulație pe parcursul zilei, fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, punctând că, fiind în preajma Zilei Naționale a României, se poate considera că acest segment face legătura dintre Muntenia și Moldova.



Joi, după ora 15:00, este programată deschiderea circulației rutiere pe Lotul 3 al Autostrăzii A7 – sectorul Pietroasele – municipiul Buzău, pe o distanță de 13,9 km.

‘Dăm astăzi în circulație încă 13 km din Autostrada Moldovei, Lotul Pietroasele-Buzău, astfel vom putea circula de la București până la Focșani pe o distanță de 210 km. După discuțiile avute cu constructorul, avem în vedere să deschidem până la sfârșitul acestui an până în dreptul localității Adjud’, a declarat ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban.

Fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a adăugat că inaugurarea autostrăzii ar fi putut avea loc încă de anul trecut.

‘Am un regret, faptul că am fi putut avea această inaugurare cu un an mai repede, dacă CNSC și toate celelalte instituții și-ar fi făcut treaba mai bine, dar vreau să îi felicit pe constructori, au terminat înainte de termen. Cred că astăzi, odată cu inaugurarea, Buzăul poate să devină un nod logistic extrem de important. Simbolic, aflându-ne în perioada sărbătorii naționale, cred că putem considera că acest tronson este cel care face legătura dintre Muntenia și Moldova’, a precizat președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

La evenimentul organizat înainte de deschiderea tronsonului de autostradă a luat parte și fostul premier, Marcel Ciolacu.

‘Adevăratul deficit al României este faptul că România nu s-a dezvoltat uniform. Dacă acest lucru s-ar fi făcut cu 30 de ani înainte, nu ar mai fi fost nevoiți peste 3,5 milioane de români să plece să caute acces la infrastructură, slujbe mai bine plătite și servicii mai bune. Am investit 120 de miliarde, știm cu toții toate comentariile, și bune și rele, mai mult rele. Eu celor care m-au criticat le răspund cu un singur lucru – să vină să vadă această autostradă, să circule pe ea mai ales că vine iarna, iar iarna cel mai sigur circuli pe autostradă’, a subliniat Marcel Ciolacu.

Lucrările pe Autostrada A7 Ploiești-Buzău, Lotul 3 Pietroasele – Municipiul Buzău 49+350 – 63+250 (13,9 km) derulate de către asocierea Nurol Inșaat Ve Ticaret Anonim Șirketi – Makyol Inșaat Sanayi Turizm Ve Ticaret Anonim Șirketi, au debutat în data de 1 martie 2024, având o durată de execuție de 20 de luni. Valoarea contractului se ridică la suma de 1,093,470,823 de lei, fără TVA, cu finanțare asigurată din Planul Național De Redresare Și Reziliență (PNRR).