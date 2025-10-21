Ce s-a discutat la Summitul „Zilele Feroviare” – ediția a XX-a

Informatică Feroviară a participat la Summitul „Zilele Feroviare” – ediția a XX-a, eveniment de referință pentru industria feroviară, organizat de Club Feroviar.

Evenimentul a reunit principalii actori din domeniul transportului feroviar și urban, oferind un cadru valoros pentru dezbateri privind digitalizarea, siguranța și modernizarea infrastructurii feroviare din România.

Cu această ocazie, Informatică Feroviară a prezentat echipamentul ruSellValidator. Acesta este un validator fix pentru trenuri, rame, vehicule feroviare. Echipamentul are 3 zone importante în funcție de operațiunile efectuate:

Zona NFC – inscripționată CARD Prin apropierea cardului bancar se efectuează plata și validarea abonamentelor MyFare; Zona Display Afișează informațiile inițiale și mesajele aferente operațiunilor efectuate; Zona Scan Pentru scanarea, validarea și consultarea biletelor și abonamentelor metropolitane.