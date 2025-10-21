Ce s-a discutat la Summitul „Zilele Feroviare” – ediția a XX-a

Informatică Feroviară a participat la Summitul „Zilele Feroviare” – ediția a XX-a, eveniment de referință pentru industria feroviară, organizat de Club Feroviar.
Cu această ocazie, Informatică Feroviară a prezentat echipamentul ruSellValidator.
Acesta este un validator fix pentru trenuri, rame, vehicule feroviare. Echipamentul are 3 zone importante în funcție de operațiunile efectuate:
Zona NFC – inscripționată CARD
Prin apropierea cardului bancar se efectuează plata și validarea abonamentelor MyFare;
Zona Display
Afișează informațiile inițiale și mesajele aferente operațiunilor efectuate;
Zona Scan
Pentru scanarea, validarea și consultarea biletelor și abonamentelor metropolitane.
Participarea la eveniment reafirmă angajamentul nostru de a contribui activ la transformarea digitală a sectorului feroviar, prin implementarea de soluții IT inovatoare, menite să crească eficiența operațională și satisfacția călătorilor.