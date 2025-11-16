CFR Marfă va fi lichidată. Ce se întâmplă cu activele şi cu angajaţii

Companiile de stat falimentare și cu datorii uriaşe vor intra în lichidare. CFR Marfă este una dintre ele, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Lichidarea găurilor negre din economie este o condiție pentru ca România să poată accesa câteva miliarde de euro prevazute în acest scop în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Anul trecut, CFR Marfă a înregistrat pierderi de peste 60 de milioane de euro. Compania are datorii la bugetul de stat de aproape 1 miliard de euro și e pe lista celor mai mari 10 găuri negre din economie.

Ilie Bolojan, prim-ministrul României, preluare Europa Liberă: În companiile unde sunt pierderi cronice, unde pasivul este mult mai mare decât activul, să finalizăm procedurile de lichidare. Deci aceste companii care sunt, de fapt, o gaură neagră, trebuie lichidată o parte dintre ele. Săptămâna viitoare se va comunica lista pe care Guvernul o va comunica într-o primă etapă pentru lichidarea acestora.

Activele companiei, adică locomotive şi vagoane, şi o parte din cei 3.700 de angajaţi vor fi preluaţi de un alt operator feroviar de stat de transport marfă, înfiinţat recent: Carpatica feroviar, un fel de CFR Marfă 2 fără datorii. Sindicaliştii acuză însă că unii angajaţi vor rămâne pe drumuri, iar salariile la noua companie vor fi mai mici.

Rodrigo Maxim, lider sindical transport feroviar: Vor să concedieze 1.700 de salariați, probabil vreo 700 vor ieși la pensie. Cei care rămân vor avea salarii mut mai mici. La CFR Marfă era în jur de 6.000. Dacă mai scade 2.000 din el, asta este.

Economiștii cer de mult timp privatizarea sau închiderea găurilor negre din economia de stat.

Adrian Negrescu, analist economic: Nu are sens să plătim miliarde de lei, bani de la bugetul de stat, care ar trebui să se ducă la educație, la sănătate. Ca să susținem aceste companii care nu-și fac treaba, sunt falimentare și sunt doar niște fabrici de salarii.

Reformele sunt obligatorii pentru a primi banii din PNRR

Pe lista companiilor de stat cu datorii uriaşe se numără şi Electrocentrale Craiova, Unifarm, Metrorex și Complexul Energetic Valea Jiului.

România are suspendată o tranșă de aproape un miliard de euro din PNRR, pentru că nu a finalizat reforma numirilor de șefi profesioniști la companiile de stat, reforma pensiilor magistraților, dar și alte condiţii.

Premierul României a declarat că, până la sfârşitul lui noiembrie, Guvernul va cere Comisiei Europene tranșa 4-a de 2,5 miliarde de euro.

României îi revin peste 21 de miliarde de euro din PNRR, dacă îndeplineşte o serie de reforme şIiobiective până în august 2026.