Dedeman vrea să cumpere Carrefour România

Un pas al fraților Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii Dedeman, ar putea schimba echilibrul pieței de retail din România. Potrivit publicației Profit, cei doi antreprenori au depus deja o ofertă de preluare a rețelei Carrefour România, una dintre cele mai mari afaceri de profil din țară. Auchan și Zabka, rivali în cursa pentru gigantul francez.

Pe lângă Pavăl Holding, printre ofertanți se numără și grupul francez Auchan, care operează deja un lanț de 440 de magazine pe piața locală, precum și compania poloneză Zabka, deținătoarea magazinelor Froo din România.

Carrefour își caută cumpărător: BNP Paribas intermediază tranzacția

Presa franceză a relatat recent că grupul Carrefour a angajat banca BNP Paribas pentru a-i găsi un cumpărător potrivit pentru operațiunile din România.

O mutare îndrăzneață pentru Pavăl Holding

Interesul fraților Pavăl pentru cele 458 de magazine Carrefour din România este considerat surprinzător, în condițiile în care aceștia nu activează în sectorul de retail alimentar.

Totuși, Pavăl Holding a demonstrat în ultimii ani o strategie clară de diversificare, investind în multiple domenii – de la bricolaj (Dedeman și Praktiker în Grecia), la imobiliare (clădiri de birouri în marile orașe), turism (hoteluri în Italia și Elveția) și energie (participații la ALRO, Electrica și Transelectrica).

Un imperiu de 18 miliarde lei

Grupul controlat de antreprenorii băcăuani derulează afaceri estimate la 18 miliarde de lei (aproximativ 3,6 miliarde de euro) și a raportat în 2024 un profit net de 1,65 miliarde lei (circa 330 milioane de euro) doar prin holdingul de investiții.

Conform clasamentului Forbes, averea fraților Pavăl este evaluată la 3,4 miliarde de dolari, ceea ce îi plasează pe primul loc în topul celor mai bogați oameni de afaceri din România.