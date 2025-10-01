Ministrul Cseke Attila anunță ce proiecte mai finanțează Guvernul și în ce condiții

Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, un act normativ prin care sunt prioritizate investițiile finanțate din bugetul național, în încercarea de a eficientiza cheltuirea fondurilor publice și de a menține echilibrul bugetar. Noile proiecte nu vor mai fi demarate înainte de 1 ianuarie 2027, cu excepția cazurilor în care sunt finanțate din resurse proprii ale autorităților locale.

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Executivul a decis ca toate investițiile finanțate de la bugetul de stat să fie reevaluate și ordonate în funcție de importanță și impact.

”Aceste măsuri au ca obiectiv menținerea echilibrului bugetar și asigurarea sustenabilității finanțelor publice, prin reevaluarea priorităților investiționale la nivel central și local” – a anunțat ministrul Cseke Attila.

Actul normativ prevede posibilitatea încheierii contractelor de execuție până la finalul anului viitor, pentru a sprijini proiectele finanțate prin Programul ”Anghel Saligny”, și creează cadrul juridic și financiar ca Ministerul Dezvoltării să finanțeze, din venituri proprii, verificările acestor lucrări.

Stadioanele se vor realiza numai cu participarea autorităților locale la finanțarea acestora, prin convenții de cofinanțare, în cuantum de 25% din valoarea lucrărilor. Lucrările începute continuă, dar noi proiecte nu vor începe până pe 1 ianuarie 2027, decât dacă se finanțează din cuantumul contribuției proprii a beneficiarului.

Întrucât unele proiecte finanțate prin Programul ”Anghel Saligny” și prin Compania Națională de Investiții au scopuri similare, precum îmbunătățirea accesului populației la serviciile de alimentare cu apă și canalizare, acestea se vor finanța printr-un singur program de investiții.

”În actualul context economic, pentru a îmbunătăți disciplina bugetară, oprim subprogramele de investiții, precum cele de construire sau modernizare a sălilor de sport, a complexurilor sportive, a așezămintelor culturale, a sălilor de cinema, a drumurilor de interes local și a celor de interes județean, a celor în infrastructura de apă și canalizare sau lucrări la fosele septice”, a subliniat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.