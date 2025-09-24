Preţ maxim impus la sticla cu apă vândută în aeroport, metrou sau gară

Preţul maxim de vânzare cu amănuntul pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle de 500 ml şi vândută în aeroporturi, gări, autogări, la metrou sau în porturi va fi de maximum 3 lei, preţ final de vânzare către consumator, afişat la raft, cu toate taxele, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, conform unui proiect analizat de Profit.ro.

Potrivit datelor transmise de Profit.ro, în prezent, apa îmbuteliată la 500 ml are pe aeroporturi un preţ de circa 3 ori mai mare decât cel propus prin proiect.

Operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în spaţiile menţionate şi care comercializează băuturi răcoritoare vor avea obligaţia să asigure disponibilitatea permanentă şi vizibilă spre vânzare a apei potabile îmbuteliate la preţ reglementat. De asamenea, comercianţii vor avea obligaţia să afişeze la loc vizibil, în mod clar şi lizibil pentru consumatori, informaţii privind existenţa şi preţul apei potabile îmbuteliate la preţ reglement, în limbile română şi engleză.

Comercializarea apei potabile îmbuteliate la preţ reglementat la un preţ mai mare decât cel stabilit va fi considerată contravenţie şi va fi sancţionată cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei.

Nerespectarea obligaţiilor privind afişarea preţului regelementat va fi sancţionată, de asemenea, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei, iar condiţionarea vânzării altor produse, respectiv ascunderea sau refuzul vânzării la preţul reglementat vor fi sancţionate cu amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor vor fi efectuate de către personalul împuternicit din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

În urma majorării TVA la 21%, în supermarketuri preţul apei îmbuteliate la 500 ml depăşeşte în cele mai multe cazuri 4-5 lei. Este de aşteptat, prin urmare, ca în forma finală, dacă proiectul va fi adoptat, preţul reglementat să fie mai mare de 3 lei.