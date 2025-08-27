Ryanair își plătește angajații să vâneze pasageri: 12,6 lei bonus pentru fiecare bagaj supradimensionat

Ryanair va plăti personalului din aeroporturi bonusuri majorate și nelimitate de 2,50 € (12,6 lei) pentru fiecare bagaj de mână neconform identificat la pasageri, a anunțat șeful companiei aeriene.

Pasagerii ale căror valize de cabină depășesc dimensiunile maxime pentru un bagaj mic sunt taxați cu până la 75 £ (440 de lei), iar bagajul le este trimis la cală.

Amenzile i-au indignat pe unii călători, mai ales după ce a ieșit la iveală faptul că personalul de la porțile de îmbarcare este stimulat financiar să depisteze bagajele supradimensionate.

Totuși, Michael O’Leary, directorul executiv al Ryanair, a declarat că bonusurile vor fi mărite pentru a păstra bagajele la dimensiunea corectă. „Le vom crește de la 1,50 € la 2,50 €, probabil de la începutul orarului de iarnă, în noiembrie anul acesta”, a spus el. „Și nu îmi cer absolut nicio scuză pentru asta.”

O’Leary a adăugat că va fi eliminată și limita actuală a bonusurilor, de 80 € pe lună, pentru a încuraja angajații să depisteze cât mai multe bagaje neconforme.

„Ar trebui să încurajăm oamenii. Vreau ca personalul nostru de la sol să prindă pasagerii care încearcă să păcălească sistemul.”

Toți pasagerii au voie să aducă la bord gratuit un bagaj mic, care încape sub scaun, cu dimensiuni maxime de 40x30x20 cm. Un al doilea bagaj de cabină, de obicei un troler mic, de până la 55x40x20 cm, poate fi adus la bord contra cost, de regulă la un tarif mai mic decât cel plătit pentru bagajul de cală.

S-a raportat anul acesta că personalul Swissport care gestionează zborurile easyJet era plătit cu bonusuri de 1,20 £ pe bagaj pentru a aplica reguli similare la poarta de îmbarcare.

O’Leary a spus că anxietatea privind taxele punitive pentru abateri minore este exagerată: „Merg regulat la îmbarcări în Dublin și nu avem o problemă cu bagajele mici, această chestiune mitică, că doar fermoarul era în afară – dacă doar fermoarul era în afara dispozitivului de măsurare, bagajul trece, nu e nicio problemă.”