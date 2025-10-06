Termoenergetica începe procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire în București

Compania Municipală Termoenergetica anunță, luni, că începe procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire, conform graficului.



‘Având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare și faptul că există încă asociații de proprietari/locatari care nu au deschis circuitul de încălzire, furnizarea agentului termic se va resimți gradual’, conform unui comunicat transmis de companie.

Pentru a asigura o distribuție optimă a căldurii în întreaga rețea, CMTEB pornește gradual surselor de furnizare a agentului termic.

Totodată, compania a solicitat mărirea debitului și a sarcinii termice pentru cele două centrale ELCEN aflate în funcțiune.

De asemenea, Termoenergetica a cerut tuturor producătorilor de energie termică să pornească centralele de producere a energiei termice începând de luni, 6 octombrie.

Pentru a optimiza distribuția căldurii în sistem, vor fi efectuate manevre de echilibrare hidraulică, se menționează în comunicat.

În cadrul procesului de echilibrare hidraulică și de creștere graduală a parametrilor de furnizare și până la finalizarea tuturor lucrărilor deschise în cadrul mai multor șantiere, pot apărea temporar disfuncționalități în următoarele zone:

Sector 1 – Piața Gării, Cuza, Piața Victoriei, Zona Aviației;

Sector 2 – Doamna Ghica, Vulcanei, Lacul Tei, Oteșani, Mașina de Pâine;

Sector 3 – Mircea Vodă, Moșilor, Călărași, Labirint;

Sector 4 – Luică, Reșița, Giurgiului;

Sector 5 – Dumbrava Nouă, Calea Rahovei, Alexandria;

Sector 6 – Constructorilor, Splaiul Independenței, Calea Giulești.

‘Echipele CMTEB monitorizează permanent situația și intervin pentru remedierea rapidă a eventualelor dezechilibre în distribuția agentului termic și pot acorda asistență asociațiilor de proprietari/locatari care doresc să deschidă circuitul de încălzire pentru a beneficia de confort termic’, precizează compania.

Clienții au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau la numărul de telefon gratuit 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert.