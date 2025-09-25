Câștigul salarial mediu net la nivel național a crescut anul trecut cu 547 de lei, la 4.959 lei (statistică)

Câştigul salarial mediu brut lunar înregistrat la nivelul economiei naţionale în 2024 a fost 8.061 lei, cu 14,5% (+1.019 lei) mai mare faţă de anul precedent, în timp ce câştigul mediu net a ajuns la 4.959 lei, în creştere cu 12,4% (+547 lei) comparativ cu anul precedent, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Cele mai mari valori ale câştigurilor salariale medii nete lunare realizate în anul 2024, comparativ cu media pe economie, s-au înregistrat în următoarele activităţi economice: informaţii şi comunicaţii (+90,1%), intermedieri financiare şi asigurări (+63,6%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+58,0%), administraţie publică (+45,2%), respectiv industria extractivă (+38,9%), notează Agerpres.

Pe de altă parte, cele mai mici valori ale câştigului salarial mediu net lunar comparativ cu valoarea medie pe economie s-au înregistrat în următoarele activităţi economice: hoteluri şi restaurante (-40,8%), alte activităţi de servicii (-34,7%), tranzacţii imobiliare (-25,4%), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-21,2%), agricultură, silvicultură şi pescuit (-19,9%), respectiv activităţi de spectacole, culturale şi recreative (-19,3%).

Potrivit datelor INS, pentru anul 2024, indicele câştigului salarial real (exprimat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum al populaţiei) a fost 248,9% faţă de anul 1990, mai mare cu 15,1 puncte procentuale faţă de anul precedent.

Cele mai ridicate valori ale câştigurilor salariale medii nete lunare s-au situat Municipiul Bucureşti (6.730 lei, cu 35,7% peste media pe economie), respectiv judeţele Cluj (5.921 lei, cu 19,4% peste media pe economie), Timiş (5.508 lei, cu 11,1% peste media pe economie), Iaşi (5.098 lei, cu 2,8% peste media pe economie), Ilfov (5.060 lei, cu 2,0% peste media pe economie) şi Braşov (5.019 lei, cu 1,2% peste media pe economie).

Cele mai scăzute câştiguri salariale medii nete lunare s-au înregistrat în judeţele Teleorman (3822 lei, cu 22,9% mai puţin decât media pe economie), Vâlcea (3.881 lei, cu 21,7% mai puţin decât media pe economie), Vrancea (3890 lei, cu 21,6% mai puţin decât media pe economie), respectiv Covasna (3896 lei, cu 21,4% mai puţin decât media pe economie).