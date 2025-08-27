Ministerul Muncii a realizat un tutorial care arată pas cu pas cum se completează cererea pentru tichetele de energie pentru persoanele vulnerabile. Aceste este disponibil la adresa epids.mmuncii.ro, iar anunțul a fost făcut de ministrul Florin Manole.

„Am pregătit un tutorial simplu care arată pas cu pas cum se completează cererea pentru tichetele de energie pentru persoanele vulnerabile pe epids.mmuncii.ro„, a scris ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, pe contul său de Facebook.

„Este un sprijin pentru bunici, pentru părinți, pentru cei singuri și pentru toți cei care se luptă cu cheltuieli greu de dus. Urmărește tutorialul și distribuie mai departe, ca să ajungă la cei care au nevoie!” – a mai scris oficialul.

Cătălin Chirca, purtător de cuvând, STS: Aplicația Epids este gândită ca o aplicație ușor de folosit, accesibilă de pe calculator, laptop, telefon sau tabletă, fără să fie nevoie de instalarea vreunui software suplimentar. Serviciul de Telecomunicații Speciale a dezvoltat un sistem complet automatizat, care preia cererile online și le procesează. Verificarea cererilor beneficiarilor se face în timp real prin interconectarea cu bazele de date ale instituțiilor responsabile. Datele sunt transmise prin conexiuni sigure, accesul e controlat.

Cine sunt consumatorii vulnerabili care pot cere tichete de energie

Consumatorii vulnerabili pot cere online tichetul electronic de energie la adresa epids.mmuncii.ro. Persoanele care nu au acces la internet pot depune cereri scrise la primărie sau la oficiile poștale, din 28 august.

Tichetul are valoarea de 50 de lei pe lună și poate fi folosit doar pentru plata facturilor la energia electrică, până în 31 martie 2026. Tichetul nu poate fi înstrăinat.

De sprijin beneficiază persoanele singure cu un venit net lunar de până la 1.940 lei și familiile cu venitul net al fiecărui membru de maximum 1.784 lei. Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiesc legal în țară.

Peste 2,1 milioane de gospodării pot primi sprijin financiar pentru plata facturilor la energie.

Pentru sprijin și întrebări, cetățenii pot suna la 021.93.09 sau pot scrie pe adresa sprijinenergie@mmanpis.ro.