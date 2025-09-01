Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe pachetul de legi: reduceri de posturi, scutiri pentru veterani, taxe mai mari pe averi și reguli noi pentru start-up-uri

Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat în ședința din 1 septembrie 2025 pachet de măsuri legislative cu amendamente, pentru care și-a asumat răspunderea în Parlament în această seară. Deși majoritatea amendamentelor propuse de parlamentari au fost respinse, două dintre proiecte au fost modificate prin amendamente acceptate de Executiv: legea privind eficientizarea autorităților administrative autonome și legea de redresare și eficientizare a resurselor publice.

Autoritățile administrative autonome – restructurare și tăieri de salarii

La solicitarea parlamentarilor, guvernul a introdus obligația ca până la 30 octombrie 2025, conducerile ANRE, ASF și ANCOM să prezinte în Parlament noi organigrame. Acestea trebuie să includă:

reducerea cu 10% a posturilor de specialitate și cu 30% a celor administrative și logistice ;

interdicția de a crea posturi fără corespondent în Clasificarea Ocupațiilor din România;

limitarea posturilor de suport la maximum 20% din total ;

eliminarea suprapunerilor între funcțiile de directori generali și vicepreședinți.

Totodată, începând cu 1 ianuarie 2026, salariile membrilor conducerilor acestor autorități vor scădea cu 30%, iar până în 2028 nu vor putea primi bonusuri sau prime. Valoarea cumulată a beneficiilor rămase va fi plafonată la de două ori indemnizația unui ministru. Organigramele și grilele salariale vor fi publice, iar concedierile vor respecta criterii negociate cu sindicatele.

Redresare și eficientizare a resurselor publice – scutiri, taxe și stimulente

Un alt set de amendamente aprobate vizează direct populația și mediul de afaceri:

Veteranii de război, văduvele și persoanele persecutate politic, etnic sau rasial vor fi scutiți de plata impozitului pentru locuința de domiciliu și terenul aferent, precum și pentru un mijloc de transport.

Impozitul pe marile averi crește de trei ori, de la 0,3% la 0,9% , atât pentru proprietăți imobiliare peste 2,5 milioane lei, cât și pentru autoturisme mai scumpe de 375.000 lei.

Proprietarii de autovehicule electrice vor plăti un impozit redus, de 40 de lei pe an (față de 80 de lei).

Capitalul social minim al firmelor va fi corelat cu cifra de afaceri: 500 lei pentru SRL-uri nou-înființate, 5.000 lei pentru firmele existente care trec de pragul de 400.000 lei.

Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) va fi aplicat companiilor cu venituri anuale peste 50 milioane euro, iar pentru celelalte firme, cheltuielile cu afiliații din străinătate vor fi deductibile doar în limita a 1%.

Pentru start-up-uri din tehnologie, energie și alte domenii strategice s-au introdus reguli speciale: acestea nu vor fi obligate să convertească împrumuturile în capital social și vor putea folosi mai ușor finanțările prin „business angels” și alte instrumente flexibile.

Restul proiectelor – fără schimbări

În cazul celorlalte legi din pachet – pensiile de serviciu, sănătatea și guvernanța întreprinderilor publice – guvernul a respins toate amendamentele, păstrând forma inițială.

Dimensiunea pachetului legislativ

În total, parlamentarii au depus 291 de amendamente: 31 la pensii, 68 la sănătate, 43 la guvernanță corporativă, 58 la eficientizarea autorităților autonome și 91 la redresarea resurselor publice. Dintre acestea, doar o parte au fost acceptate, cele mai multe vizând reorganizarea autorităților autonome și modificări fiscale cu impact direct asupra cetățenilor și firmelor.