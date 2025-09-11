Acasa BusinessEconomic INS: Rata anuală a inflaţiei s-a apropiat de 10% în august, faţă de luna august 2024. Energia electrică s-a scumpit cu aproape 66%, iar fructele proaspete cu circa 42%

Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025, comparativ cu luna august 2024, a fost 9,9%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata anuală a inflaţiei în luna iulie, comparativ cu luna iulie 2024, a fost 7,8%.

  ”Indicele preţurilor de consum în luna august 2025 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 102,10%. Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,1%. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 comparativ cu luna august 2024 a fost 9,9%”, arată datele INS.

Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna august 2025 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 102,09%. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 comparativ cu luna august 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,5%.

 

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2023 – august 2024) determinată pe baza IAPC a fost 5,6%.

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 8,92%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, şi cu 1,63% faţă de iulie 2025. La această categorie, cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete, cu 41,73%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, şi s-au ieftinit cu 5,13% faţă de iulie 2025. De asemenea, cartofii s-au ieftinit cu 9,36%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, şi cu 5,67% faţă de iulie 2025.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, şi cu 2,10% faţă de iulie 2025. Energia electrică s-a scumpit cel mai mult la această categorie, cu 65,73%, în august 2025 faţă de august 2024, şi cu 2,56% faţă de iulie 2025.

Serviciile s-au scumpit cu 9,85%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, şi cu 2,87% faţă de iulie 2025. Aici cel mai mult s-au scumpit serviciile de igienă şi cosmetică, cu 19,27%, în august 2025 faţă de august 2024, şi cu 5,62% faţă de iulie 2025, precum şi biletele CFR, cu 18,59%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, şi cu 1,43% faţă de iulie 2025.

