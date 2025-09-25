Lista produselor agricole şi alimentare cu adaosul comercial plafonat

”În şedinţa de Guvern de astăzi am decis să prelungim plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă şase luni, până la 31 martie 2026. Această măsură îi ajută pe oameni să aibă acces la produse precum pâine, lapte, carne, ouă, ulei, legume sau fructe şi protejează în special familiile cu venituri mai mici”, anunţă, joi, premierul Ilie Bolojan, după şedinţa de Guvern.

Potrivit acestuia, decizia a fost luată după discuţii atât în coaliţie, cât şi cu reprezentanţii marilor reţele comerciale şi cu producătorii.

”Însă ştim cu toţii că intervenţiile directe în piaţă nu rezolvă problema pe termen lung. Soluţia reală este să producem mai mult şi mai bine în România: să susţinem producătorii noştri, să procesăm mai mult aici, acasă, să avem exporturi româneşti mai puternice şi să atragem investiţii noi, care aduc locuri de muncă şi venituri mai mari pentru oameni”, a mai transmis premierul.

Acesta afirmă că ”Guvernul rămâne alături de cetăţeni şi ia măsuri pentru a proteja puterea de cumpărare şi pentru a întări economia românească”.

Guvernul a decis, în şedinţa de joi, prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu încă şase luni, până la 31 martie 2026. Măsura a iscat aprinse discuţii în coaliţia de guvernare. Deşi a acceptat punctul de vedere al PSD, care a insistat ca măsura să fie prelungită, premierul Ilie Bolojan a transmis că ”intervenţiile directe în piaţă nu rezolvă problema pe termen lung”.

Guvernul precizează că decizia are în vedere garantarea accesului populaţiei, respectiv al persoanelor defavorizate/cu venituri reduse, la produsele de bază şi protejarea consumatorul final.

”Actul normativ se adresează operatorilor economici din sectorul agroalimentar (procesatori, distribuitori, comercianţi), categoriilor de persoane vulnerabile din România aflate în situaţie de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, în linie cu principiile Pilonului european privind drepturile sociale”, a transmis Guvernul într-un comunicat de presă.

Lista produselor agricole şi alimentare cu adaosul comercial plafonat cuprinde: