Marcel Boloș explicații pe Facebook: banii din Fondul de Rezervă au ținut România pe linia de plutire

Fostul ministru de Finanțe Marcel Boloș a postat pe Facebook un mesaj lung, dar cu o idee clară: banii din Fondul de Rezervă Bugetară nu au fost furați, ci folosiți ca România să nu se blocheze.

El spune că toți politicienii – din Parlament și Guvern – au votat cheltuieli mari: pensii mai mari, salarii crescute, investiții. Oamenii au aplaudat atunci, dar acum nimeni nu mai vrea să-și asume responsabilitatea pentru deficitul uriaș.

Pentru a plăti spitalele, școlile, salariile și lucrările publice înainte de rectificarea bugetară din toamnă, statul a folosit Fondul de Rezervă, un mecanism legal care permite Guvernului să dea bani urgent acolo unde bugetul aprobat nu mai ajungea.

Ce a spus pe scurt Marcel Boloș:

Sănătatea : spitalele rămâneau fără bani; s-au dat peste 11 miliarde lei ca să nu se închidă.

Salariile : educația, sănătatea, apărarea aveau nevoie de bani pentru majorările votate de Parlament.

Investițiile : șantierele și proiectele europene riscau să se oprească dacă nu primeau cofinanțare.

Restanțe : statul avea facturi neplătite la programele de investiții locale.

Presiune europeană: România era deja cu deficit mare; fără plăți la timp, exista riscul pierderii fondurilor UE.

Boloș subliniază că niciun ban nu a mers „pe sub masă”.

Fiecare minister a cerut sume doar pentru urgențe, Guvernul a aprobat prin hotărâri publicate în Monitorul Oficial, iar Curtea Constituțională a confirmat că acest mecanism este legal.

Fondul de Rezervă a fost ca un „fond de urgență al statului”. Fără el, școlile și spitalele rămâneau fără bani, șantierele se opreau, iar România risca sancțiuni de la Bruxelles.

În cuvintele lui Boloș, toți politicienii au dorit cheltuielile care au dus la deficit, dar acum „toți se complac în tăcere”.