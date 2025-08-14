Pîslaru: Implementarea PNRR nu se oprește, ci se accelerează; Memorandumul adoptat astăzi confirmă pre-acordul cu Comisia Europeană

Implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) nu se oprește, ci se accelerează, iar în acest sens a fost adoptat Memorandumul care confirmă rezultatele pre-acordului cu Comisia Europeană (CE), în valoare de 21,62 miliarde de euro, a declarat joi ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.



‘Aș vrea să spun din capul locului, pentru că este foarte important de subliniat, că astăzi mai îndeplinim o bornă importantă din implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, care nu doar că nu se oprește, ci se accelerează cu această ocazie. După cum am anunțat deja public, avem un pre-acord cu Comisia Europeană pe această formă de renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență. Pentru a aduce claritate, inclusiv în spațiul public și în relația între autoritățile publice, cu privire la ce rămâne în PNRR și modul în care ne asumăm împărțirea între componenta de grant nerambursabilă și de împrumuturi, astăzi am adoptat Memorandumul care confirmă în ședință de Guvern rezultatele acestui pre-acord. Noua alocare agreată cu Comisia Europeană, vă readuc aminte că este de 21,62 miliarde de euro, din care integral componenta de nerambursabil, de 13,56 miliarde de euro, și 8,06 miliarde de euro împrumuturi’, a spus Pîslaru, la finalul ședinței de Guvern.

Acesta a adăugat că securizarea integrală a componentei de granturi a fost unul în obiectivele principale de negociere și se regăsește în cadrul memorandumului, confirmat pe partea de împrumuturi.

‘Evident, am fost afectați în discuția pe care am avut-o de modul în care suntem constrânși pe zona fiscal-bugetară. Așa cum vă puteți da seama, orice alocare pe componenta de împrumuturi se duce direct în deficit și pentru acest motiv ne-am limitat la o valoare mai redusă pe componenta de împrumuturi. Ceea ce am adoptat în Memorandum este lista integrală a investițiilor și a componentelor din PNRR, astfel încât în acest moment există predictibilitate. Astfel, urmează ca, în luna septembrie, ca urmare a schimbărilor oficiale de documente, Comisia Europeană să aprobe această versiune renegociată, iar pe data de 20 octombrie, în ședința Ecofin, Consiliul să ofere aprobarea finală. Memorandumul servește ca o bază legală intermediară până la momentul în care vom avea confirmarea la nivel de Consiliu, moment în care, evident, avem un nou cadru de lucru pe Regulamentul care ne oferă de fapt cadrul legislativ pentru PNRR’, a explicat ministrul de resort.

Potrivit oficialului, după confirmarea primită din partea Ecofin, ‘vom trece pentru proiectele care sunt în implementare la o monitorizare transparentă’.

‘Vom avea un tablou de bord pe care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îl va lucra împreună cu ministerele de linie, astfel încât, repet, în luna septembrie vom avea o vizibilitate foarte clară pe stadiul de implementare al fiecăruia dintre proiectele rămase, pentru ca, în acest an de zile, pe care îl avem până în august 2026, să transformăm PNRR-ul într-o poveste de succes’, a menționat Dragoș Pîslaru.

Proiectele PNRR care nu au ordin de începere a lucrărilor ar putea fi suspendate; ordonanța, în primă lectură în Guvern

Ordonanța de Urgență pentru instituirea unor măsuri legate de PNRR, respectiv ce se întâmplă cu proiectele care nu vor mai fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a fost discutat joi, în primă lectură, în ședința de Guvern.

Actul normativ prevede, printre altele, suspendarea proiectelor care nu au ordin de începere a lucrărilor.

‘Al doilea act normativ care a fost astăzi, în primă lectură, este Ordonanța de Urgență pentru instituirea unor măsuri legate de PNRR și ce se întâmplă cu proiectele care, ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut cu Comisia Europeană, nu vor mai fi finanțate în PNRR. Și aici trebuie să fim foarte sinceri și să ne uităm și la cifre. Pe un PNRR care avea o valoare totală de 28,5 miliarde de euro s-au pus contracte de finanțare de 47,4 miliarde de euro. Cumva, prin acest mecanism de fracționare și supracontractare, România a încercat să acopere foarte, foarte multe proiecte benefice pentru dezvoltarea țării, dar cumva peste capacitatea, posibilitățile de finanțare pe care România le-a avut. Ia să ne gândim practic: vrem să pregătim o masă de prânz și ne apucăm să gătim în același timp 10 feluri de mâncare și nu terminăm niciunul și problema este că rămânem nemâncați. În situația pe care noi o avem astăzi, am încheiat aceste contracte de finanțare pentru foarte, foarte multe proiecte și în acest moment avem o problemă că mai avem doar un an de zile pentru a stabili care sunt proiectele pe care vrem să ne concentrăm și să luăm banii, resursele financiare pentru ele’, a declarat, în briefingul de la finalul ședinței de Guvern, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Potrivit ministrului, Ordonanța de urgență spune că se va renunța la proiectele pentru care încă nu există ordin de începere a lucrărilor, acestea ‘vor fi suspendate’, pentru ca resursele să se concentreze pe proiectele mai avansate.

‘Proiectele care sunt între 0% și 30% ca progres fizic, aceste proiecte, evident, sunt într-un stadiu incipient care aduce riscuri majore ca ele să mai poată fi finalizate și avem și problema aceasta de constrângeri bugetare. Aceste proiecte ar urma să fie suspendate, deci asta înseamnă că nu se renunță la ele, dar se suspendă pentru că acum ne concentrăm pe cele care sunt la un stadiu mai avansat de implementare și pentru care trebuie să vedem cum alocăm banii puțini pe care îi avem în 2025 și 2026. În sfârșit, proiectele care sunt peste 30%, deci deja cu șantiere, cu lucrări avansate, pe aceste proiecte le vom finaliza și ele devin prioritare pentru găsirea surselor alternative de finanțare și în general să putem să securizăm implementarea lor de succes’, a explicat Pîslaru.

El a subliniat că în acest fel se face ordine pentru ca resursele să fie concentrate pe ceea ce este fezabil să se facă într-un an de zile, astfel încât să se poată, ‘în aceste constrângeri bugetare pe care le avem’ să fie finalizate proiectele.

‘Nu este nimic altceva decât un lucru care să ne permită în sfârșit să vedem rezultate concrete ale acestor investiții, urmând ca celelalte studii de fezabilitate sau proiecte tehnice pentru cele pentru care n-au început lucrări, sau proiecte care sunt într-un stadiu incipient, să poată să fie poate ulterior continuate pe alte surse de finanțare – coeziune și evident fazare pentru programarea viitoare pe fonduri europene. Deci nu se pune problema că ele vor fi complet abandonate, ci doar faptul că în constrângerile pe care le avem acum este important să ne facem ordine și să ne concentrăm pe cele care se pot implementa imediat’, a punctat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.