Aproape 1 MILIARD DE EURO ÎN BANCNOTE CONTRAFĂCUTE, DESCOPERIT DE POLIȚIA ROMÂNĂ

Aproximativ 4,8 milioane de bancnote contrafăcute au fost descoperite, vineri, de Poliția Română și Autoritatea Vamală Română, potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES.



‘În urma cooperării instituționale D.C.C.O. – Oficiul Național Central pentru combaterea falsurilor de moneda cu Biroul Vamal de Frontieră Otopeni și Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud, la data de 10 octombrie 2025, în portul Constanța Sud, au fost identificate 160 de colete cu bancnote contrafăcute din categoria de fals codificată la nivel european ‘altered design”, se menționează în comunicat.

Potrivit sursei citate, dintre acestea, 40 de cutii conțineau 1,2 milioane de bancnote din cupiură de 500 de euro (600 milioane de euro), fără serie și 20 de cutii conțineau 600.000 de bancnote din cupiură de 200 de euro (120 milioane de euro), fără serie.

De asemenea, în 60 de cutii se aflau 1,8 milioane de bancnote din cupiură de 100 de euro (180 milioane de euro), cu serie, iar 40 de cutii conțineau 1,2 milioane de bancnote din cupiură de 50 de euro (60 milioane de euro), cu serie.

Cele 4,8 milioane de bancnote, care însumau 960 milioane de euro, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

‘Activitățile au fost desfășurate într-o echipă complexă formată din ofițerii Oficiului Național Central pentru combaterea falsurilor de monedă, ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov și ai Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, alături de inspectori vamali’, se mai precizează în comunicat.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal, instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu, precizează sursa citată.

Direcția de Combatere a Criminalității Organizate – Oficiul Național Central pentru combaterea falsurilor de monedă este partener cu Autoritatea Vamală Română în cadrul Operațiunii internaționale DECOY III, sub egida EMPACT, coordonată la nivel european de către EUROPOL.

Conform sursei citate, operațiunea vizează identificarea de colete suspecte ce conțin bancnote contrafăcute ce pătrund pe teritoriul Uniunii Europene din țări precum China, Turcia, etc.