Aurul doboară record după record

Cotaţia aurului a atins luni un nou maxim istoric, stimulată de un raport privind numărul mic de noi locuri de muncă create de economia americană în luna august, raport care a dus la înmulţirea pariurilor privind reducerea dobânzii de politică monetară de către Rezerva Federală americană, transmite agenția Bloomberg, citată de Agerpres.

Luni dimineaţa, pe piaţa spot din Singapore, uncia de aur s-a apreciat cu 0,5%, până la un nivel record de 3.604,70 dolari, depăşind precedentul record atins vineri, când cotaţia aurului a crescut cu 1,5%.

Departamentul Muncii a informat vineri că economia americană a creat doar 22.000 de locuri luna trecută, în timp ce rata şomajului a urcat la cel mai ridicat nivel de după 2021. Asta i-a făcut pe traderi să mizeze pe trei reduceri de dobândă din partea Fed până la finalul anului. Un cost mai mic al împrumuturilor tinde să crească atractivitatea aurului, care a fost impulsionat şi de statutul de valoare de refugiu pe fondul îngrijorărilor cu privire la direcţia politicii monetare a Fed.

În ultimii trei ani, atât cotaţiile la aur, cât şi cele la argint s-au dublat, pe fondul înmulţirii riscurilor geopolitice, economice şi a celor cu privire la comerţul mondial. Escaladarea atacurilor lui Donald Trump asupra băncii centrale americane a intensificat îngrijorările cu privire la independenţa Fed.

Separat, datele publicate în ultimele zile de Banca Centrală a Chinei arată că instituţia şi-a majorat rezervele de aur în luna august, pentru a zecea lună la rând, în continuarea unei politici vizând diversificarea rezervelor dincolo de dolarul american.

Analiştii băncii americane Goldman Sachs Group Inc. au estimat recent că preţul aurului ar putea ajunge la aproape 5.000 de dolari uncia, dacă independenţa Rezervei Federale americane ar fi prejudiciată şi investitorii şi-ar transfera doar o mică parte din fondurile lor din obligaţiuni emise de Trezoreria americană în lingouri de aur.