Deficitul bugetar a ajuns la 4,04% din PIB, după primele șapte luni din 2025

scris de Bogdan Crețu Roman
scris de Bogdan Crețu Roman

Deficitul bugetului consolidat a urcat la 4,04% din PIB după primele șapte luni ale acestui an, de la 3,68% la finalul lunii iunie, și a ajuns la 76,44 miliarde de lei, potrivit datelor publicate joi de Ministerul Finanțelor.

Anul trecut, deficitul bugetar era de 71,04 miliarde de lei în aceeași perioadă, respectiv 4,04% din PIB.

Veniturile totale au însumat 370,77 miliarde lei în primele șapte luni ale anului 2025, înregistrând o creștere de 11,8% (an/an). Exprimate ca pondere în PIB veniturile totale s-au majorat cu 0,74 puncte procentuale.

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 447,21 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 11,1% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile pe anul 2025 au înregistrat o creștere cu 0,7 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului 2024.

Bugetul pentru anul în curs este construit pe o creștere economică de 2,5% și un deficit bugetar de 7% din PIB.

