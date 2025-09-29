Deficitul bugetar a urcat la 4,54% din PIB, după primele opt luni din 2025

Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 4,54% în primele opt luni ale anului 2025, de la 4,04% la finele lunii iulie, și a ajuns la 86,36 miliarde de lei, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finanțelor.

Anul trecut, deficitul bugetar era de 80,87 miliarde de lei în aceeași perioadă, respectiv 4,59% din PIB.

Veniturile totale au însumat 420,11 miliarde de lei în primele opt luni ale anului 2025, înregistrând o creștere de 11,8% (an/an). Exprimate ca pondere în PIB veniturile totale au crescut cu 0,74 puncte procentuale (pp), respectiv cu 0,38 pp în cazul veniturilor curente – cu precădere impozit pe salarii și venit, contribuții de asigurări și accize – și cu 0,36 pp la fondurile europene.

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 39,63 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 20,5% (an/an), determinată de avansul semnificativ al încasărilor din impozitul pe dividende (+77,3%), pe seama dividendelor distribuite în anul 2024, cu reținerea cotei de impozit de 8%.

Totodată, o dinamică pozitivă a fost consemnată și în cazul încasărilor din impozitul pe salarii (21%) – peste dinamica fondului de salarii din economie (11%), evoluția acestei categorii de venituri fiind influențată de eliminarea facilităților fiscale acordate salariaților din sectorul construcții, agricol, industria alimentară și a activităților de creare de programe pentru calculator.

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 137,73 miliarde de lei, consemnând o creștere de 10,3% (an/an), sub cea a fondului de salarii din economie. Evoluția acestor încasări a fost influențată și de un transfer efectiv la pilonul II de pensii mai ridicat față de cel realizat în primele opt luni ale anului trecut (14,8 miliarde de lei în ianuarie – august 2025, față de 11,6 miliarde de lei în ianuarie – august 2024).

Potrivit ministerului de resort, încasările din impozitul pe profit au însumat 27,09 miliarde de lei, consemnând o creștere de 11,7% (an/an), susținută de avansul veniturilor din impozitul pe profit de la agenții economici.

Încasările nete din TVA au însumat 82,55 miliarde de lei, marcând o creștere de 6,9% (an/an). ‘Evoluția acestor încasări poate fi explicată atât de avansul restituirilor de TVA (+8%), față de nivelul rambursat în aceeași perioadă a anului trecut (22,1 miliarde de lei în ianuarie – august 2025, comparativ cu 20,5 miliarde de lei în ianuarie-august 2024), cât și de un efect de bază mai ridicat.

Veniturile din accize au însumat 32,36 miliarde de lei, consemnând o creștere de 15,9% (an/an), în condițiile unor evoluții pozitive ale încasărilor din accizele pentru produsele din tutun (18,5%) și accizele pentru produsele energetice (+15,4%). Evoluția lunară a încasărilor din accize prezintă în general o volatilitate mai ridicată, determinată de politica operatorilor economici de antrepozitare fiscală a produselor accizabile.

De asemenea, veniturile nefiscale au însumat 37,61 miliarde de lei, în creștere cu 4,6%, în condițiile în care încasările aferente lunii martie includ 1,6 miliarde de lei reprezentând venituri din ajutoare de stat recuperate de la Societatea Carpatica Feroviar România – S.A.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 31,49 miliarde de lei, în creștere cu 37,3% (an/an).

În ceea ce privește cheltuielile bugetului general consolidat, acestea au fost în sumă de 506,47 miliarde de lei, o creștere în termeni nominali cu 10,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile pe anul 2025 au înregistrat o creștere cu 0,7 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului 2024, de la 25,9% din PIB la 26,6% din PIB.

În context, cheltuielile de personal au însumat 113,3 miliarde de lei, în creștere cu 6,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal și-au menținut ponderea la nivelul de 6% din PIB.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost 63,32 miliarde de lei, în creștere cu 4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. O creștere se reflectă la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 8,6% pentru decontarea medicamentelor cu și fără contribuție personală și a medicamentelor utilizate în programele naționale de sănătate.

Cheltuielile cu dobânzile au fost de 33,18 miliarde de lei, cu 10,33 miliarde de lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent.

De asemenea, cheltuielile cu asistența socială au fost de 167,4 miliarde de lei în creștere cu 13,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Potrivit MF, evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de implementarea măsurilor de recalculare a pensiilor din sistemul public cu începere de la 1 septembrie 2024, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2023 din 29 noiembrie 2023 privind sistemul public de pensii. ‘Cheltuielile cu asistența socială au fost influențate și de plățile suportate de la bugetul de stat pentru compensarea facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale, respectiv pe cele 8 luni ale anului 2025, au fost în sumă de 2,4 miliarde de lei’, precizează Ministerul Finanțelor.

În primele opt luni ale anului, cheltuielile cu subvențiile au fost de 8,54 miliarde de lei, în principal, această sumă reprezintă subvenții pentru transportul de călători și sprijinirea producătorilor agricoli, precum și pentru schema de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale al consumatorilor noncasnici (856,45 milioane de lei).

Alte cheltuieli au fost de 12 miliarde de lei, reprezentând în principal, burse pentru elevi și studenți, susținerea cultelor, alte despăgubiri civile și sumele aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 38,9 miliarde de lei, în creștere cu 25,89% față de aceeași perioadă a anului 2024.

În privința cheltuielilor pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, acestea au fost în valoare de 71,95 miliarde de lei, cu 10,65% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, când au fost de 65,03 miliarde de lei.

Bugetul pentru anul în curs este construit pe o creștere economică de 2,5% și un deficit bugetar de 7% din PIB. Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că România a convenit cu Comisia Europeană să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB.