Gramul de aur s-a scumpit și a ajuns la o nouă cotație-record

Gramul de aur s-a scumpit joi cu 1,32 lei, ajungând la o cotație de 496 de lei, înregistrând din nou o valoare-record. Moneda națională s-a apreciat în raport cu euro, care a fost calculat la 5,07 lei.

Leul a pierdut însă teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,36 lei – în creștere cu 63 de bani. Bursa de Valori București a închis în scădere pe majoritatea indicilor ședința de tranzacționare de ieri. Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, s-a depreciat cu 0,63%. Cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania, urmate de acțiunile BRD și de cele ale Fondului Proprietatea.