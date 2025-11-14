Isărescu: Rata anuală a inflaţiei în trimestrul 3, accelerată pentru că s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică şi au crescut cotele TVA şi nivelul accizelor

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat că rata anuală a inflaţiei în trimestrul 3 al anului a accelerat pentru că s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică şi pentru că au crescut cotele de TVA şi nivelul accizelor. De asemenea, Isărescu a adăugat că s-a înregistrat şi o dinamică ridicată a costurilor unitare cu forţa de muncă în anumite sectoare. ”Faţă de prognoza din vară din raportul de inflaţie precedent, avem o curbă sensibil mai ridicată a inflaţiei”, a arătat el.
Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație, la 9,6% în decembrie 2025 (+0,8 puncte procentuale față de raportul anterior) și la 3,7% în decembrie 2026 (+0,7 pp). Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR) a prezentat vineri, într-o conferință de presă, raportul trimestrial asupra inflației și a lansat o serie de avertismente.
Rata anuală a inflației a accelerat în trimestrul al treilea din 2025, în principal din cauza eliminării plafoanelor la tarifele energiei electrice, a majorării cotelor de TVA și a creșterii accizelor, a anunțat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.
La acestea s-au adăugat creșteri ale costurilor cu forța de muncă în anumite sectoare – în special în industria alimentară și în serviciile de piață – precum și menținerea ridicată a anticipațiilor inflaționiste pe termen scurt.
Potrivit acestuia, eliminarea plafoanelor la tarifele la electricitate în luna iulie a avut un impact direct de 2,3 puncte procentuale asupra ratei anuale a inflației.
„Eliminarea plafoanelor pentru tarifele la electricitate în iulie a avut un efect direct de 2,3 puncte procentuale asupra ratei anuale a inflației. Apoi, tariful mediu pentru consumatorii casnici și prețul en gros la energie electrică arată că, și după aceste creșteri, prețurile sau nivelul tarifului se înscrie relativ în ceea ce constatăm a fi pe piață, dar nu întrevedem majorări suplimentare”, a declarat Isărescu.
„Avem o temperare a cererii de consum, începând cu trimestrul al doilea, iar această tendință continuă și în toamnă”, a arătat Isărescu, ce a prezentat și grafice cu acestă scădere.
Şi în ceea ce privește investițiile, veştile sunt îngrijorătoare.
„Avem o cvasi-stagnare a investițiilor, care grevează perspectiva de redresare economică. Formarea brută de capital fix este în declin, atât la nivelul diverselor investiții, cât și în zona construcțiilor”, a mai avertizat Isărescu.