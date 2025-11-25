La sesizarea AUR, CCR A DECIS: banii din Pilonul 2 pot fi retrasi integral!

Curtea Constituțională a admis, marți, sesizarea care vizează legea privind pensiile private, referitoare la Pilonul II și Pilonul III.

Curtea Constituțională a anunțat că a admis sesizările depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție și de AUR pe Legea privind plata pensiilor private. Actul normativ invalidat de CCR prevedea că, după pensionare, românii vor putea retrage din fondurile private de pensii maximum 30% din sumă, iar restul banilor se vor putea plăti lunar timp de cel mult 8 ani.

Până la această oră, CCR a anunțat oficial doar decizia – admiterea obiecției de neconstituționalitate a legii privind plata pensiilor private – nu și motivele.

Proiectul prevedea că, prin excepție, bolnavii oncologici pot să retragă întreaga sumă din Pilonul II, față de celelalte persoane care se pensionează și care pot face doar retrageri eșalonate.

Decizia CCR a fost luată cu majoritate de voturi, potrivit acelorași surse.

Daniel Fenechiu, membru al comisiei juridice de la Senat și liderul senatorilor PNL explică ce se va întâmpla mai departe. El spune că legea va fi cu siguranță modificată prevederea declarată neconstituțională.

„Va fi o prioritate, se întoarce în parlament, și o să adaptăm textul”, a spus senatorul PNL.

Întrebat dacă articolul ar trebui să fie modificat astfel încât să includă toți oamenii care suferă de boli cronice, nu doar cei care au cancer, Fenechiu a spus că pensiile private trebuie să asigure venituri pentru toți cei care au contribuit.

„În momentul în care permiți celor care au contribuit să-și retragă, la momentul pensiunării, sumele de bani de acolo, generează o problemă a întregului sistem”, a adăugat Daniel Fenechiu.

El spune și că a fost aleasă varianta ca doar bolnavii de cancer să beneficieze de această facilitate pentru că au o durată mai scurtă de viață, „nu știu dacă e bine, nu știu dacă e rău”.

„Dacă ne gândim la faptul că foarte mulți mor din cauza bolilor cardiovasculare, care au o rată de mortalitate mai mare decât bolile oncologice, atunci am putea spune că ar putea fi inclus și cei care suferă de boli cardiovasculare”, subliniază Fenechiu.

În final, senatorul PNL spune că dacă nu va exista o reglementare „extrem de fermă și ușor restrictivă”, probabil ca 90% din cei care se pensionează vor veni cu adeverințe ca să își poată retrage toți banii din fondul de pensie privată.